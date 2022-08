New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé divisée vendredi, après les chiffres forts et surprenants de l'emploi américain, les indices ayant d'abord réagi négativement à la nouvelle parce qu'elle peut être synonyme de futures hausses des taux.

L'indice Dow Jones a conclu dans le vert (+0,23%), le Nasdaq a perdu 0,50%, après avoir chuté de 1,30% en séance. Le S&P 500 a cédé 0,16%.

afp/rp