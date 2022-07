Wall Street termine sur une bonne note son meilleur mois de l'année

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé sur une note positive vendredi son meilleur mois de l'année, confortée par des résultats dépassant des attentes pessimistes et par l'idée que la Fed n'aura pas la main trop lourde pour freiner l'économie et l'inflation.

Selon des résultats provisoires, l'indice Dow Jones a conclu la séance en hausse de 0,97% et de presque 7% sur le mois.

Le Nasdaq a bondi de 1,88% et de plus de 12% en juillet. Quant à l'indice élargi S&P 500 il a avancé de 1,42% vendredi et de plus de 9% sur le mois, sa meilleure performance mensuelle depuis novembre 2020.

afp/rp