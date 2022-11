New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée vendredi, marquée par un marché privé d'intervenants au lendemain d'un jour férié (Thanksgiving) et à la veille d'un week-end.

Le Dow Jones a gagné 0,45%, tandis que l'indice Nasdaq a perdu 0,52% et que l'indice élargi S&P 500 a fini proche de l'équilibre (-0,03%).

afp/al