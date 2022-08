Wall Street : timide rebond après trois séances de baisse

La Bourse de New York s'est orientée à la hausse mercredi, après avoir chuté pendant trois séances d'affilée : le Dow Jones a avancé de près de 0,2% à 32969 points tandis que le Nasdaq Composite a rebondi plus fermement, de 0,4% à 12431 points.



Si certains investisseurs semblaient juger que le repli des derniers jours (-4% pour le S&P500 depuis son pic de clôture du 16 août) créait une opportunité d'achat, le sentiment de marché restait encore fragile, selon les analystes.



Les investisseurs semblaient toujours se poser beaucoup de questions au sujet de la santé de l'économie mondiale, de la persistance de l'inflation et de l'évolution de la politique monétaire des grandes banques centrales.



Les inquiétudes suscitées par l'appréciation accélérée du dollar (l'euro se traitant désormais moins d'un dollar) - alimentant les craintes de dégradation des profits des grandes sociétés cotées tournées vers l'international - incitaient également à la prudence.



Cette aversion au risque a pu être nourrie par les commandes de biens durables qui ont stagné aux Etats-Unis le mois dernier, après avoir augmenté de 2,2% en juin, et alors même que le consensus attendait une nouvelle hausse plus modeste.



Du côté des valeurs, Intuit a pris 3,6%, au lendemain de la publication par l'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité, de résultats supérieurs aux attentes au titre des trois derniers mois de son exercice 2021-22, ainsi que de perspectives solides pour 2022-23.



Toll Brothers a gagné 1,3% à la suite de l'annonce par le constructeur de maisons de luxe, au titre de son troisième trimestre comptable, d'un BPA en croissance de près de 26% malgré une diminution de 7% de ses volumes de ventes.



