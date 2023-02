Wall Street : timide rebond grâce à quelques résultats

La Bourse de New York tente de se redresser ce jeudi, les résultats supérieurs aux attentes de Disney ayant rassuré les investisseurs quant à la solidité des profits des entreprises américaines.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 34.130,9 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 11.954,4 points.



Si les résultats trimestriels n'ont pas apporté beaucoup de bonnes nouvelles jusqu'à présent, les publications du jour ont pour la plupart du temps réservé des surprises positives.



En tête du Dow Jones, le géant du divertissement Disney avance de 2,5% après avoir dépassé les attentes du consensus sur le trimestre écoulé et lancé un vaste plan de réorganisation visant à lui permettre de réduire ses coûts.



PepsiCo gagne de son côté 1,6% après avoir fait état de performances trimestrielles meilleures que prévu et relevé dans la foulée le montant de son dividende.



Les déceptions sont quant à elles logiquement sanctionnées, Mattel décrochant de plus de 11% après avoir fait moins bien que prévu sur les trois derniers mois de l'année, une période stratégique pour le fabricant de jouets.



Avant ce jeudi, sur les 50% des entreprises du S&P 500 ayant dévoilé leurs résultats, 70% avaient dépassé les prévisions de Wall Street, un chiffre bien en-dessous de la moyenne de 77% atteinte sur les cinq dernières années.



Le rebond du marché, qui est surtout alimenté par les valeurs liées à la consommation et à la technologie ce jeudi, est également soutenu par le seul indicateur économique du jour.



Après les chiffres spectaculaires de l'emploi publiés vendredi dernier, les inscriptions aux allocations chômage sont en effet reparties à la hausse lors de la semaine du 30 janvier, à 196.000 contre 183.000 la semaine précédente.



Ces chiffres témoignent d'un léger ralentissement du marché du travail, qui plaide pour une éventuelle pause dans le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit en conséquence son repli autour de 2,61%.



Au moment de la fin de matinée à New York, les marchés européens évoluaient également sur une pente ascendante, eux aussi sous l'influence des résultats, l'indice Euro STOXX 50 gagnant 1% peu avant la clôture.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.