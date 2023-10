Wall Street : timide rebond mais repli mensuel (Russell -7%)

La déclaration de guerre -officielle- du Yémen à Israël (avec promesse de tirs de missiles sur l'état hébreu) n'impressionne pas Wall Street qui lentement accru son avance au fil des heures.



Le Dow Jones termine le mois sur un gain de 0,38% à 33.053, le S&P-500 grimpe de +0,65% à 4.194 et le Nasdaq Composite se contente de +0,48% à 12.851Pts.

Ce rebond ne fait qu'amenuiser à la marge les pertes du mois d'octobre : au global le S&P-500 lâche -2,2%, le Nasdaq de 2,8% et le Dow Jones seulement la moitié avec -1,4%.

Pour le Russell-2000, le mois d'octobre s'avère cuisant avec une perte de- 7%, la pire depuis le mois de septembre 2022, ce qui est révélateur des difficultés des entreprises au niveau local (tout ne va donc pas si bien que le suggèrent les chiffres de la consommation, du plein emploi, et le prix record des maisons).

Les multinationales en revanche, profitent de leurs réserves de 'cash' (alors que l'argent est devenu très cher pour les petites entreprises US) et de leur capacité à augmenter leurs prix.

Mc Donald's a commencé à prendre le contrepied de cette stratégie en proposant des menus moins chers, et se rattrape sur les volumes.



Peu après la clôture, AMD (l'un des rivaux de Nvidia) a décroché de -5% en transactions électroniques avec un double 'warning' concernant le quatrième trimestre (révision à la baisse du chiffre d'affaires et de la marge nette) citant la faiblesse des ventes de consoles de jeux vidéo et une baisse de la demande de puces programmables.



Autre coup dur après clôture : le loueur de bureaux en partage We-Work sérieusement ébranlé par l'émergence du télétravail post-Covid qui avait déjà perdu 96% de sa valeur cette année (dont -12% en séance), se désintègre de -44% en transactions électroniques (post-clôture, donc -56% en tout) avec l'annonce de son placement en faillite (après avoir fait défaut sur une partie de sa dette).



Pour en revenir à l'annonce yéménite, elle n'a aucun impact non plus sur le marché obligataire, les T-Bonds restant parfaitement stables autour de 4,88%/4,89% durant 90% de la séance, avant de se tendre de +5Pts vers 4,938%, ce qui l'exact opposé d'un réflexe 'risk-off' (recherche de placements sûrs, comme les bons du Trésor).



Les T-Bonds à 10 ans se retrouvent non loin du pic annuel (et de 15 ans) de plus de 5% établi la semaine passée, le '30 ans' grimpe vers 5,09% alors que la réunion de la Réserve fédérale débutait aujourd'hui.

Elle pourrait fournir quelques motifs d'espoir concernant le début d'un cheminement vers un 'pivot' dans sa politique monétaire.



'Nous sommes convaincus que le processus de hausse des taux est désormais arrivé à son terme (...) et que nous arrivons désormais sur une période de stabilité pendant plusieurs mois', estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



