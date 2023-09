Wall Street : tiré à la hausse par Tesla et les valeurs IA

Aujourd'hui à 07:40 Partager

La semaine débute sur une note positive à Wall Street avec une progression de près de 0,7% du S&P500 et de plus de 1,1% du Nasdaq, largement imputable aux envolées de Tesla (+10% avec un relèvement d'objectif de cours de Morgan Stanley), Qualcomm (+3,9% sur une hausse de la production de puces 5G), puis Amazon (+3,5%) et Meta Platform (+3,2% sur un nouveau projet dans l'IA), sans oublier Microsoft (+1,1%).



Une fois de plus, l'appétit pour le risque semble ne concerner qu'une sélection de titres appartenant aux 'sept fantastiques' à plus de 1.000Mds$ de capitalisation (quatre sur sept font mieux que le Nasdaq).



Peu pondéré en valeurs 'tech/IA', le Dow Jones n'a gagné que 0,25%. Les pétrolières ont pesé sur la tendance avec -2,1% sur Chevron, -2,2% sur Diamondback et sur Occidental Petroleum, -3,5% sur Devon.



Wall Street a bien résisté au repli des marchés obligataires (+4 points de base de rendement sur les T-Bonds à 4,29%, la marge de sécurité par rapport à la zone rouge des 4,35% s'amenuisant ainsi dangereusement).



La prudence prévaut à une semaine du début de la prochaine réunion de la Réserve fédérale qui devra faire des choix cruciaux en termes de communication. Le FOMC des 19 et 20 septembre se soldera par un statu quo sur les taux (anticipé à 99%), mais le suspense demeure entier sur ses intentions concernant la réunion de début novembre.



A noter après clôture, la chute de -5% d'Oracle qui a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieur aux attentes et qui a invoqué des perspectives économiques incertaines.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.