Wall Street : toujours angoissé par le plafond de la dette

Aujourd'hui à 07:40 Partager

L'inquiétude dans le dossier du plafond de la dette des Etats-Unis a pesé sur les marchés actions américains mardi : le Dow Jones a perdu 0,7% à un peu moins de 33056 points et le Nasdaq Composite a lâché près de 1,3% à 12560 points.



'La Secrétaire au Trésor Janet Yellen a prévenu qu'il était désormais 'très probable' que le Trésor manque de liquidités début juin avec un défaut possible dès le 1er juin', pointait Deutsche Bank, après la réunion Biden-McCarthy sans succès de lundi soir.



Un défaut des Etats-Unis pourrait peser lourdement sur l'activité économique américaine, même si celle-ci a donné des signes de solidité mardi : l'indice PMI composite de S&P Global a atteint 54,5 en estimation flash pour mai, soit un plus haut de 13 mois.



'Cette expansion a été tirée par les prestataires de services, qui ont fait part de conditions de demande plus vigoureuses, alors que les fabricants n'ont observé qu'une légère augmentation de leur production', précisaient les enquêteurs.



Sans plus d'effet réel sur la tendance à Wall Street, les ventes de logements neufs ont augmenté de 4,1% en avril, après avoir déjà grimpé de 4% le mois précédent (chiffre toutefois révisé par rapport aux +9,6% de l'estimation initiale).



Du côté des valeurs, Lowe's a gagné 1,7%, en dépit d'une réduction par la chaine de rénovation résidentielle de ses objectifs annuels à l'occasion de sa publication trimestrielle, compte tenu notamment de ventes discrétionnaires plus faibles qu'anticipé.



En revanche, AutoZone a chuté de 5,8%, après la publication par le distributeur de pièces et accessoires automobiles, de bénéfices en progression sensible pour son troisième trimestre comptable, et ce malgré des ventes moindres que prévu en mars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.