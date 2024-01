Wall Street : toujours des prises de bénéfices avant l'ISM

Wall Street devrait ouvrir en légère baisse mercredi matin, les investisseurs continuant de prendre leurs bénéfices à la suite d'une séquence haussière qui a permis aux marchés d'enchaîner les records fin 2023.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,4% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les marchés boursiers américains viennent d'aligner neuf semaines consécutives de hausse depuis la fin octobre, une dynamique qui a permis au Dow Jones et au Nasdaq d'établir de nouveaux plus hauts historiques.



Les investisseurs sont toujours à l'aise avec l'idée que le ralentissement de l'inflation et de l'activité économique va permettre à la Fed de baisser ses taux d'intérêt dès le mois de mars.



Mais, pour les équipes d'Amplegest, ce retour de l'optimisme doit néanmoins être relativisé.



'Comme souvent, le mouvement est un peu excessif au regard de la réalité macro-économique', souligne Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez la société de gestion indépendante.



'L'inflation reflue mais reste au-dessus des objectifs affiché', souligne le professionnel, ajoutant qu'une détente trop importante des conditions financières pourrait provoquer 'un appel d'air' prématuré pour l'économie.



Les espoirs des intervenants du marché pourraient être confortés ou au contraire dissipés par la publication, en début de séance, de l'indice ISM manufacturier.



Le consensus prévoit une légère remontée en décembre après la stabilité du mois précédent.



La remontée des rendements obligataires américains à long terme, notamment le dix ans qui revient en direction du seuil des 4%, montre que les investisseurs continuent de s'interroger sur l'évolution de la politique monétaire.



Sur le marché des devises, le rebond de l'euro n'a pas tenu, les cambistes estimant que les perspectives économiques en zone euro augurant d'une monnaie unique faible cette année.



Le dollar remonte en conséquence autour de 1,0915.



Le baril de pétrole américain remonte vers 70,9 dollars sur fond de tensions toujours vives dans le détroit de Bab El-Mandeb, un point de passage stratégique qui représente 21% du trafic mondial de conteneurs.



