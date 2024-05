Wall Street : toujours optimiste, le Dow proche des 40.000

La Bourse de New York, toujours portée par l'optimisme entourant l'évolution des taux, signe une nouvelle séance de hausse vendredi, ce qui lui permet de se diriger vers une quatrième semaine consécutive de progression.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,1% à 39.908,4 points pour de nouveau se rapprocher de la barre des 40.000 points qu'il avait brièvement franchie hier.



Le Nasdaq avance lui aussi de 0,1% à 16.718,2 points, tout comme le S&P 500 qui repasse au-dessus du seuil des 5300 points.



'Nous pensons que le S&P 500 pourrait atteindre le cap des 5500 points d'ici à la fin de l'année', souligne Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.



Le seul indicateur économique du jour a conforté l'optimisme des investisseurs quant à la perspective de prochaines baisses de taux.



L'indice des indicateurs avancés du Conference Board, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique, a reculé plus fortement que prévu en avril (-0,6%), signe d'un ralentissement de l'économie.



Cet accès de faiblesse pourrait pousser la Fed à soutenir la croissance en assouplissant sa politique monétaire dès le mois de septembre.



Mais pour certains investisseurs, la hausse des dernières semaines offre des opportunités de prendre, au moins partiellement, ses bénéfices, notamment sur des titres qui avaient bien progressé dernièrement.



Côté obligations, le rendement à dix ans remonte à près de 4,40% après avoir atteint, autour de 4,32%, des plus bas de plus d'un mois la veille.



