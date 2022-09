Wall Street : tous les yeux rivés sur la Fed

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, même si les prises d'initiatives devraient rester limitées à quelques heures seulement des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 avancent de 0,5% en moyenne, signalant un début de séance en territoire positif.



Les investisseurs semblent disposés à effectuer quelques rachats à bon compte, à la marge, après que les trois principaux indices new-yorkais ont enfoncé hier d'importants supports techniques, dont celui des 3900 points pour le S&P 500.



Les intervenants vont devoir, en parallèle, garder les yeux rivés sur la Fed, tout en sachant qu'il est peu probable que la banque centrale donne le coup de fouet tant espéré pour réveiller la tendance.



'Le fait que la banque centrale suédoise ait surpris le marché avec une hausse de taux de 100 points conduit les investisseurs à se demander si la Fed ne pourrait pas, elle aussi, désarçonner le marché', s'inquiète un trader.



'Tout le monde se demande si la Réserve fédérale et les autres banques centrales ne nous préparent pas d'autres remèdes anti-inflation difficiles à avaler', ajoute-t-il.



La poursuite de la politique de durcissement monétaire de la Fed, conjuguée à la perspective d'une possible entrée en récession, a très largement contribué à la correction boursière de Wall Street ces derniers mois.



L'opinion majoritaire veut que la Fed annonce un nouveau relèvement de taux de 75 points de base, mais les opérateurs veulent surtout savoir comment Jerome Powell, le patron de l'institution, envisage la suite des événements.



Les derniers indicateurs américains en date ont laissé peu de choix aux investisseurs qui sont désormais nombreux à chercher à se prémunir contre le scénario d'une persistance de l'inflation et d'un ralentissement de la croissance.



Les rendements des obligations du Trésor américain ne cessent de gagner du terrain, ce qui tend à confirmer la thèse d'une poursuite du rythme rapide du resserrement monétaire de la Fed.



Après avoir flirté avec le seuil des 3,60% hier, au plus depuis 2011, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans recule en direction de 3,54% aujourd'hui.



Sur le marché des changes, le dollar reprend du terrain face à l'euro, à près de 0,9910, en attendant les annonces de la Fed.



Sur celui de l'énergie, les cours du pétrole repartent en légère hausse (+1,5% à 85,2 dollars le WTI) en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des derniers chiffres des stocks de brut aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.