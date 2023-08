Wall Street : très optimiste avant Nvidia, qui ne déçoit pas

Aujourd'hui à 07:44 Partager

L'optimisme était de retour à Wall Street dès l'ouverture ce 23 août : la confiance s'est renforcée au fil des heures, le Nasdaq (+1,6% au final) ayant été tiré par l'indice SOX des semiconducteurs (avec +2,1% de gain).

Nette hausse également du S&P500 avec +1,10% à 4.436, à 0,2% d'une résistance située à 4.444.



La séance et surtout l'après-séance ont été placés sous le signe de Nvidia qui a gagné +3,2% en amont de la publication de ses résultats trimestriels, qui se sont avérés comme prévu très solides : le titre a bondi de +8% vers 510$ (nouveau record absolu) sur l'annonce d'un titanesque plan de rachat d'actions de 25Mds$, soit 4% du capital.



Le champion 2023 des semi-conducteurs, avec +225% de hausse, affiche malgré ses 2,7$ de profit par titre (et 13,5Mds$ de CA) un PER astronomique de plus de 240.

A noter que c'était la soirée des bonnes surprises : Splunk a bondi de +10% sur ses résultats (après clôture) et Abercrombie & Fitch s'envolait de +25% à 50$.



L'indice Dow Jones n'a gagné que 0,54% à 34.473, ce qui a juste effacé les pertes de la veille.



Wall Street a également été soutenu par l'embellie des bons du Trésor avec une détente de -13 points de base des T-Bonds vers 4,2000% suite à la publication d'un très médiocre 'PMI' (indicateur avancé d'activité) des services, en repli vers 51 au lieu des 52,5 attendus.



Pas de réaction lors de la publication à 16h00 d'une hausse de +4,4% des ventes de maisons neuves aux Etats-Unis, avec 714.000 transactions en rythme annuel, mieux que les 704.000 attendus.



Net repli du pétrole après les PMI 'globaux' parus en Europe en matinée : le WTI a lâché -1,4% à 78,6$.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.