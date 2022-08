Wall Street : trop d'incertitudes pour espérer un rebond

La Bourse de New York hésite mardi matin et peine à rebondir après ses lourdes pertes de la veille, sur fond d'interrogations persistantes concernant la santé de l'économie et l'évolution de la politique monétaire.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche encore 0,5% à 32.912,5 points, tandis que le Nasdaq Composite tente fragilement de se reprendre, affichant un gain d'à peine 0,1% à 12.387,7 points.



Lundi, le Dow Jones et le S&P 500 avaient tous deux abandonné 2,1%, leur plus forte baisse en plus de deux mois, c'est-à-dire depuis le début du 'rally' estival qui avait démarré le 16 juin dernier.



Les craintes d'un durcissement plus marqué que prévu de la politique monétaire, à quelques jours d'une prise de parole très attendue du président de la Réserve fédérale, ont réveillé les inquiétudes des investisseurs.



'Le discours du patron de la Fed, Jerome Powell, va être suivi de près vendredi, sachant que les intervenants de marché s'attendent à ce qu'il se montre plutôt 'hawkish' en insistant de nouveau sur la nécessité de relever encore les taux d'intérêt afin de calmer l'inflation', prévient Wells Fargo.



La tendance est également animée par la publication d'indicateurs économiques jugés plutôt préoccupants.



L'activité du secteur privé américain s'est ainsi de nouveau contracté en août, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui ressort à 45 en estimation flash -un plus bas de 27 mois-, contre 47,7 en juillet.



Du côté de l'immobilier, les ventes de logements neufs ont subi en juillet une baisse bien plus marquée que prévu (-12,6%), selon des chiffres publiés par le Département du Commerce.



S'agissant des valeurs, Macy's grimpe de 7% malgré un abaissement de ses prévisions de chiffre d'affaires et de BPA pour l'ensemble de l'exercice en cours, 'afin d'intégrer les risques liés à l'augmentation des pressions macroéconomiques'.



Intel avance de 0,9% suite à l'annonce d'un programme de co-investissement dans les semi-conducteurs avec la filiale d'infrastructure de Brookfield Asset Management, prévoyant jusqu'à 30 milliards de dollars de dépenses.



Dell grignote 1,1% bien que Bank of America ait ramené ce matin son objectif de cours sur le titre de 67 à 66 dollars en perspective d'un ralentissement du marché du PC.



