Wall Street : un accès de faiblesse presque général

La Bourse de New York évolue sur une note de faiblesse mercredi, la bonne tenue des valeurs défensives ne suffisant pas à compenser l'impact d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à grignoter 0,1% à 33.432,4 points, mais le Nasdaq Composite recule de plus de 1,2% à 11.976,1 points.



La série de statistiques moins bonnes que prévu publiées en début de journée est venue renforcer un contexte de marché de moins en moins favorable à la prise de risque.



Selon l'enquête mensuelle publiée par ADP, le secteur privé américain n'a créé que 145.000 emplois en mars, un chiffre largement inférieur au consensus et en net ralentissement par rapport aux 261.000 de février.



Par ailleurs, l'indice ISM des services a reculé à 51,2 le mois dernier, contre 55,1 en février, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à le voir ressortir autour de 54,3.



Quant à l'indice PMI compilé par S&P Global, il a progressé à 52,6 le mois dernier contre 50,6 en février.



Ces données suggèrent que l'activité tend à ralentir, ce qui pourrait compromettre le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance si cher aux yeux des investisseurs.



Les marchés mondiaux restent d'ailleurs fragilisés par la crainte que le ralentissement de l'économie américaine se transforme en récession au niveau mondial.



En Europe, l'Euro STOXX 50 s'apprêtait à finir la journée de mercredi sur un repli de 0,6% tandis que l'indice Hang Seng, l'indice vedette de la Bourse de Hong Kong, a lâché plus de 0,6% tôt ce matin.



Les indicateurs du jour ne pénalisent pas trop le dollar sur le marché des changes puisque le billet vert gagne du terrain face à l'euro et à la livre sterling, mais recule face au yen, monnaie refuge par excellence.



Le marché obligataire accuse lui aussi le coup, le rendement des Treasuries à dix ans retombant à 3,28%, son plus bas niveau depuis le mois de septembre.



Côté actions, huit des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent en baisse, celui de la consommation non-essentielle (-1,9%) accusant le repli le plus marqué.



A l'inverse, le secteur défensif de la santé s'adjuge 1,2%, tiré à la hausse par Johnson & Johnson qui grimpe de plus de 3% après avoir accepté de verser 8,9 milliards de dollars dans le dossier du talc empoisonné à l'amiante.



Parmi les autres valeurs en vue, FedEx avance de 1,3% après avoir annoncé le regroupement de la quasi-totalité de ses filiales opérationnelles au sein d'une seule holding afin de générer davantage d'efficacités dans le cadre de son plan stratégique 'Drive'.



