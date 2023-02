Wall Street : un début de semaine du bon pied

Wall Street a démarré la semaine du bon pied, les investisseurs ayant vu dans la semaine passée, la pire en près de trois mois pour le S&P500, l'occasion de réaliser quelques bonnes affaires dans un contexte d'optimisme grandissant pour les perspectives économiques.



Indice de référence des gérants, le S&P a gagné plus de 1,1% à 4137 points, après avoir chuté de 2,4% la semaine dernière, tandis que le Dow Jones a repris 1,1% à 34246 points, et que le Nasdaq Composite s'est octroyé près de 1,5% à 11892 points.



Ce lundi, des nouvelles européennes incitaient tout particulièrement à l'optimisme : la Commission européenne a relevé sa prévision de croissance pour la zone euro en 2023, à +0,9% contre un taux de +0,3% seulement attendu en novembre dernier.



Si le calendrier des statistiques américaines était vide ce jour, les intervenant de marché devraient se montrer attentifs cette semaine à l'inflation, aux ventes de détail, à la production industrielle et aux indicateurs avancés du Conference Board pour janvier.



'Les chiffres sur l'inflation aux Etats-Unis pourraient faire évoluer les anticipations sur les taux d'intérêt', pointait Kiplink, mentionnant un consensus pour des taux annuels en léger retrait à 6,2% en données brutes et à 5,5% hors alimentation et énergie.



Dans l'actualité des valeurs, eBay a avancé de 1,8%, après l'acquisition par la plateforme de ventes aux enchères sur Internet, de 3PM Shield, un fournisseur de solutions avancées de conformité des produits basées sur l'intelligence artificielle.



En revanche, Uber a reculé de 2,5%, alors que la plateforme de services de VTC et de livraison a choisi Google, filiale d'Alphabet, et Oracle (+2,6%) pour soutenir la modernisation de son infrastructure de nuage de données.



