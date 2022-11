Wall Street : un peu de fébrilité avant le discours de Powell

Wall Street devrait évoluer sans grande tendance mercredi en début de séance, les investisseurs restant prudents à quelques heures d'une intervention très attendue de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, sur des écarts très limités, préfigurant une ouverture inchangée ou presque.Les intervenants semblent vouloir limiter leur activité avant le discours que tiendra Jerome Powell à 13h30 (heure de New York) devant la Brookings Institution de Washington.Son allocution, qui sera consacrée aux thématiques des perspectives économiques, de l'inflation et du marché du travail, pourrait préciser les intentions de la banque centrale en matière de politique monétaire.Après les propos 'faucon' tenus ces dernières semaines par plusieurs hauts responsables de la Fed, les investisseurs espèrent être rassurés sur l'évolution à venir des taux d'intérêt.D'après les économistes, ses commentaires devraient aller dans le sens d'une hausse de taux limitée à 50 points de base à l'issue de la prochaine réunion du comité stratégique de l'institution, prévue le 14 décembre.D'après le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les marchés estiment cette probabilité à 67,5%, contre 48% il y a un mois.Entre-temps, les investisseurs ont pris connaissance de deux statistiques qui ne semblent pas beaucoup influencer la tendance sur les marchés américains.La croissance des Etats-Unis a ainsi été révisée en hausse pour le troisième trimestre, portée notamment par la vigueur des exportations et de la consommation des ménages.Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 2,9% en rythme annualisé selon la deuxième estimation du Département du Commerce, alors qu'il avait annoncé une croissance de 2,6% en première estimation.A noter que l'indice PCE hors alimentation et énergie, indicateur privilégié par la Réserve fédérale pour mesurer l'inflation, a lui progressé de 4,6%, au-dessus de sa première estimation de 4,5%.Du côté du marché du travail, le secteur privé a créé 127.000 emplois au mois de novembre, un chiffre nettement inférieur aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP.Les économistes anticipaient autour de 200.000 créations d'emploi, après les 239.000 postes créée le mois dernier.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.