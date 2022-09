Wall Street : un rebond porté par les valeurs de l'énergie

La Bourse de New York s'inscrit en nette hausse ce mardi grâce à un rebond des valeurs pétrolières, après avoir aligné cinq séances consécutives d'affilée sur fond de craintes pour la santé de l'économie américaine.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones, qui regroupe les 30 principales valeurs de la cote, gagne 1% à 29.569 points, tandis que le S&P 500, plus large et principale référence de nombreux gérants, prend 1,2% à 3701 points.



Le Nasdaq Composite s'adjuge de son côté 1,5% à 10.974,8 points.



Neuf des dix grands secteurs du S&P évoluent dans le vert, seul le compartiment des services aux collectivités ('utilities') cédant du terrain (-0,5%), même si le segment affiche encore 7% de hausse cette année.



Le secteur de l'énergie - qui figure parmi les compartiments ayant le plus souffert ces dernières semaines - signe de loin la meilleure progression sectorielle du jour (+2,8%).



Ce rebond intervient alors que les cours du pétrole repartent à la hausse, le baril de brut léger américain (WTI) revenant à des plus hauts de neuf mois en s'octroyant 1,5% à près de 78 dollars.



Les prix pétroliers remontent du fait du léger tassement du dollar et de l'approche de la saison des ouragans aux Etats-Unis, mais surtout de la perspective d'une action coordonnée des grands pays producteurs visant à soutenir le baril.



Autre soutien à la tendance, la publication de plusieurs statistiques jugées

de bon augure pour la croissance et venant accréditer le scénario d'un possible 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine.



L'indice de confiance calculé par le Conference Board a progressé à 108 en septembre, contre 103,6 en août, signant une seconde hausse d'affilée sous l'impulsion de la bonne santé du marché de l'emploi, de la vigueur des salaires et du repli des prix de l'essence.



Une autre statistique favorable montrant que l'industrie américaine encaisse sans trop de difficultés apparentes l'impact des hausse des taux aide Wall Street à rebondir.



Les commandes de biens durables hors aéronautique, un baromètre très suivi des projets d'investissement des entreprises, ont en effet augmenté de 0,2% au mois d'août.



L'indice de volatilité VIX, baromètre de l'anxiété des investisseurs, reflue de 2,8% à moins de 31,4 points.



La tension sur les marchés obligataires - qui semblait s'être calmée ce matin - elle revient en force en fin de matinée, avec un rendement des Treasuries qui atteint de nouveaux sommets au-delà de 3,97%.



