Wall Street : un rebond se dessine après l'emploi

Wall Street devrait repartir de l'avant vendredi matin suite à la parution de chiffres de l'emploi suggérant que l'économie américaine est suffisamment solide pour encaisser de nouvelles hausses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'future' sur les principaux indices avancent de 1% à 1,5%, signe d'un début de séance en territoire positif.



Les dernières statistiques concernant le marché du travail aux Etats-Unis sont venues rassurer quant à la santé de l'économie, tout en renforçant les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire.



L'économie américaine a en effet généré 261.000 emplois non agricoles au mois d'octobre, selon le Département du Travail, un nombre bien supérieur aux attentes du marché.



Alors que les investisseurs tentent toujours d'anticiper les intentions de la banque centrale pour les mois qui viennent et d'évaluer le calendrier de ses prochaines hausses de taux, ce chiffre montre que la Fed a encore du travail devant elle afin de ralentir l'activité et de calmer l'inflation.



Les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais ont donc réduit leur avance suite à la publication de cet indicateur, avant de rebondir rapidement après que les investisseurs se soient penchés en détail sur ces chiffres.



Le rapport du Département du Travail montre en effet que le taux de chômage s'est accru de 0,2 point à 3,7% le mois dernier, ce qui signifie que des premières fissures commencent à apparaître dans le panorama économique.



'La croissance de l'emploi va probablement ralentir dans tous les domaines sachant que la Fed poursuit le resserrement agressif de sa politique monétaire', pronostique Srijan Katyal, stratège chez ADSS.



'Certaines entreprises technologiques se dirigent vers un gel de leurs embauches tandis que d'autres ont d'ores et déjà entamé des suppressions de postes, ce qui laisse présager de prochains mois plutôt difficiles', ajoute-t-il.



Le dollar s'est affaibli face à l'euro dans le sillage de cette statistique, signe que les investisseurs doutent un peu plus de prochains relèvements de taux agressifs de la part de la Fed.



A l'inverse, le rendement des bons du Trésor à dix ans se tend de plus de six points de base, à près de 4,19%, trahissant un des anticipations de taux d'intérêt.



La Fed a relevé ses taux de 75 points de base pour la quatrième fois consécutive cette semaine.



Son président, Jerome Powell, a par ailleurs estimé qu'il était prématuré de faire une pause dans le cycle de durcissement monétaire au vu 'du chemin restant à parcourir' jusqu'à l'objectif d'une inflation à 2%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.