Wall Street : un rebond sous l'impulsion des résultats

Wall Street devrait rebondir jeudi matin, soutenue, comme les places boursières européennes, par de solides résultats d'entreprises et des indicateurs plutôt encourageants sur le front de l'économie.



A quelques minutes de l'ouverture, les contrats à terme sur les indices new-yorkais avancent de 0,8% à 1%, annonçant un début de séance en territoire positif.



La tendance s'était alourdie depuis quelques jours sur les marchés d'actions américains, essentiellement en raison d'un regain d'inquiétudes autour de l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Mais l'attention des investisseurs se détourne pour le moment de Washington pour se tourner vers les résultats de sociétés, avec pour la plupart du temps de bonnes surprises à la clé.



La cote est notamment portée par l'accueil enthousiaste réservé par les investisseurs aux résultats trimestriels de Disney.



Dans le cadre de sa publication, le géant du divertissement a annoncé hier soir une réorganisation massive, qui va notamment passer par d'importantes réductions de coûts et un plan massif de licenciements devant toucher quelque 7000 personnes.



L'action du groupe de médias était indiquée en hausse de 6,5% dans les transactions d'avant-Bourse.



Autre publication solide, PepsiCo est lui aussi attendu en hausse à l'ouverture après avoir fait état de performances trimestrielles meilleurs que prévu et relevé dans la foulée le montant de son dividende.



Après leur début d'année en fanfare, les grands indices américains avaient un peu perdu de leur allant depuis le début de la saison des résultats, bon nombre de publications ayant montré que le tassement de la demande commence désormais à impacter les entreprises.



Les statistiques du jour ont aussi dynamisé la tendance car elles témoignent d'un léger ralentissement du marché du travail, ce qui plaide pour une pause dans le cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale.



Après les chiffres spectaculaires de l'emploi publiés vendredi dernier, les inscriptions aux allocations chômage ont en effet augmenté de 13.000 lors de la semaine du 30 janvier, à 196.000 contre 183.000 la semaine précédente.



Wall Street profite par ailleurs d'un reflux des rendements obligataires, avec un taux du papier à 10 ans qui se replie vers 3,58% après avoir récemment atteint ses plus hauts annuels.



