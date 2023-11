Wall Street : une 6ème séance de hausse, malgré hausse taux

Le 06 novembre 2023 à 23:59 Partager

A l'image des places européennes, Wall Street s'est offert une séance complètement linéaire, en forme de longue stagnation à l'horizontal au sein d'une fourchette millimétrique... mais la cession s'est déroulée presque intégralement dans le vert, contrairement au CAC40 ou à l'Euro-stoxx50 qui ont passé plus de 8 heures dans le rouge.



Wall Street aligne donc une 6ème séance de hausse consécutive, mais c'était la 7ème pour les Nasdaq qui grappille 0,3% à 13.518, avec d'ailleurs plus de titres en repli qu'en progression.

Les hausses d'Apple +1,5% et de Nvidia +1,7% ont compensé les replis de Paypal -2,7%, Palo Alto et On-Semiconductors à -3%, illumina à -3,5%.



L'indice Dow Jones a grappillé +0,10% à 34.095,86 points et le S&P-500 +0,18% à 4.366 points.

Les acheteurs ont gardé la main en amont de l'intervention de nombreux membres de la FED cette semaine, et notamment de Jerome Powell ce mercredi.



Les T-Bonds 2033 se retendent de +8Pts à 4,638% (après -40Pts en 5 séances, et un plancher avait même été inscrit vendredi soir à 4,4810%, soit -54Pts par rapport au zénith annuel).



Pas de chiffres US ce lundi et un agenda minimal en Europe... une journée de transition donc.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.