Wall Street : une fin d'année dans la douleur

Wall Street devrait débuter en hausse jeudi pour son avant-dernière séance de l'année, après deux séances de baisse consécutives liées aux inquiétudes entourant la situation sanitaire en Chine.Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, annonçant un rebond poussif à l'ouverture.Traditionnellement, la Bourse de New York a tendance à progresser durant les toutes dernières séances de l'année à l'occasion d'un phénomène connu sous le terme de 'Santa Rally' (rally de fin d'année).Cette expression désigne la hausse de l'indice S&P 500 sur les cinq derniers jours de décembre et les deux premiers jours de janvier, qui atteint en moyenne 1,3%, selon les données du Stock Trader's Almanac.Mais le S&P accuse pour l'instant 1,6% de repli depuis le début de la semaine et pas loin de 7% de baisse sur l'ensemble du mois de décembre.Depuis le début de l'année, l'indice de référence des gérants américains a désormais perdu plus de 20%.'Il faut dire que le S&P 500 avait enchaîné coup sur coup des gains de 7,99% en octobre puis de 5,38% en novembre', rappelle Gregory Drahuschak, analyste marchés chez Janney Montgomery Scott.'Or le marché n'a connu que 11 épisodes durant lesquels ses gains mensuels se sont montés à plus de 5% pendant au moins deux mois au cours de la période s'étalant de 1950 à novembre 2022', rappelle le stratège.Dans ces conditions, les investisseurs semblent vouloir attendre le prochain catalyseur de marché et commencent déjà à réfléchir à leur stratégie pour 2023, tout en continuant à digérer la remontée des cas de contaminations au Covid en Chine.Les intervenants redoutent de voir la dégradation de la situation sanitaire dans le pays entraîner un ralentissement de l'économie chinoise qui se répercuterait à son tour sur l'activité économique américaine.Ces craintes d'une éventuelle récession pénalisent le dollar, délaissé depuis hier au profit du yen, valeur jugée plus sûre sur le marché des changes.Aucun indicateur d'importance n'est attendu aujourd'hui, même si deux statistiques pourraient venir apporter un peu d'animation à des annonces qui s'annonce particulièrement réduits.Publiées ce matin, les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté de 9.000 lors de la semaine du 24 décembre, s'établissant à 225.000 contre 216.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.Par contre, la moyenne mobile sur quatre semaines, - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse apparaître un timide recul de 250 d'une semaine à l'autre pour s'établir à 221.000.L'accès de faiblesse du billet vert ne profite pas aux matières premières, les inquiétudes sur l'économie chinoise faisant chuter le baril de brut léger américain de 0,8% à 78,3 dollars avant la deuxième statistique de la journée, les stocks hebdomadaires de pétrole qui paraîtront en fin de matinée.Comme le yen, et l'or, les emprunts du Trésor américain bénéficient de leur statut de valeur refuge, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui recule en direction des 3,85% ce matin.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.