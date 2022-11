Wall Street : une hausse freinée par l'incertitude politique

La Bourse de New York gagne un peu de terrain ce mardi dans l'attente des résultats des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, soutenue dans l'immédiat par un reflux des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1% à 33.149,7 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 10.624,3 points.



Les investisseurs se montrent réticents à prendre des positions trop tranchées et le début de matinée s'est révélé relativement atone avant les résultats des élections de mi-mandat, prévus dans la soirée.



A en croire les derniers sondages, le scrutin devrait conduire à une division partisane du Congrès, les Républicains récupérant la majorité à la Chambre des représentants et les Démocrates conservant leur avantage au Sénat au terme de deux années de présidence de Joe Biden.



Ce blocage politique pourrait toutefois être bien appréhendé par les marchés, selon les stratégistes.



Si les deux partis se partagent le contrôle du Congrès, il semble alors peu probable que les parlementaires votent des loi importantes d'ici la prochaine élection présidentielle de 2024.



Cette situation semble ainsi éliminer le risque de changement de cap majeur, comme celui de hausses d'impôts, un scénario toujours très redouté à Wall Street.



Une situation de cohabitation pourrait toutefois signifier une résurgence des sempiternelles batailles entourant le relèvement du plafond de la dette ou la reconduction du budget fédéral.



Quoi qu'il advienne, la Réserve fédérale devrait, elle, continuer à resserrer sa politique monétaire après les élections de mi-mandat, toute accaparée qu'elle est par son combat contre l'inflation.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des emprunts d'Etat à dix ans repasse bien en-dessous des 4,20%, à 4,15%, après sa remontée des derniers jours, qui était due à des anticipations de nouvelles hausses de taux de la Fed.



Sur le marché des changes, ce début de journée se caractérise par la poursuite de la remontée de l'euro qui remonte bien au-dessus du seuil de la parité face au dollar, autour de 1,0066.



