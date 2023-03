Wall Street : une note de faiblesse malgré Credit Suisse

Wall Street devrait ouvrir en léger repli jeudi dans un climat qui reste dominé par la prudence malgré des signaux rassurants sur le dossier Credit Suisse et la santé de l'économie américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,1% à 0,4%, laissant entrevoir un début de séance en territoire négatif.



En Europe, le Credit Suisse a annoncé dans la nuit qu'il allait emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (environ 50 milliards d'euros) auprès de la Banque nationale suisse (BNS).



Le soutien de l'institution rassure les investisseurs sur la possibilité de contenir les problèmes financiers de l'établissement helvète, considéré comme un rouage 'systémique' de la finance mondiale.



'La vraie question est de savoir si le redressement des marchés va se poursuivre, et surtout si les titres des banques européennes vont continuer de remonter', prévient un trader.



La dégringolade de titre Credit Suisse à la Bourse de Zurich avait fait souffler un vent de panique hier sur les marchés européens en raison des craintes concernant d'éventuelles répercussions sur d'autres banques.



Les valeurs bancaires américaines les plus exposées à l'international devraient profiter aujourd'hui de cette atténuation des inquiétudes concernant la santé du système financier.



Les marchés d'actions américains pourraient être soutenus, en outre, par de bonnes statistiques économiques.



Les prix à l'importation ont baissé de 0,1% au mois de février, dernière indication en date du processus de désinflation actuellement à l'oeuvre aux Etats-Unis.



Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont quant à elles reculé de 20.000 lors de la semaine du 6 mars, pour s'établir à 192.000 contre 212.000 la semaine précédente.



Autre indicateur bien accueilli, les permis de construire et les mises en chantier ont largement rebondi en février, reflétant une amélioration du marché de la construction résidentielle



Les investisseurs américains sont très attentifs aux indicateurs économiques car ils pourraient leur donner des indices sur le calendrier du futur resserrement monétaire de la Réserve fédérale, qui se réunira la semaine prochaine.



Dans l'état, les indicateurs publiés ce matin dressent le tableau d'une économique qui se dirige vers un 'atterrissage en douceur' de la croissance, le scénario idéal du point de vue des investisseurs.



Sur le front obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans poursuit son repli en direction de 3,42%, ce qui ne montre pas encore de véritable retour de l'appétit pour le risque.



Sur le marché des changes, le dollar cède du terrain face à l'euro, qui s'échange autour de 1,06 en attendant les annonces de la BCE, qui tomberont d'ici quelques minutes.



Du côté du pétrole, le contrat avril sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,6% à 67,1 dollars le baril.



