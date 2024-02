Wall Street : une pause s'opère sous les récents records

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, tout près de ses records, après la publication de nouveaux indicateurs moins bons que prévu sur le front de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 cède 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 avance de 0,1%, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



Les marchés d'actions semblent vouloir marquer une pause après avoir enchaîné les records ces derniers jours grâce à un regain d'optimisme sur la santé de l'économie.



Mais les statistiques publiées dans la matinée risquent de relancer les inquiétudes concernant le niveau de l'inflation, après les chiffres déjà décevants des prix à la consommation publiés mardi.



Sur le front de l'immobilier, les mises en chantier de logements ont plongé de 14,8% en janvier par rapport au mois précédent, tandis que les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier - n'ont diminué que de 1,5%.



Wall Street sort d'un longue série de hausses, qui l'a vue progresser à l'issue de 14 des 15 dernières semaines, ce qui a permis à l'indice S&P 500 d'établir de nouveaux plus hauts historiques au-delà des 5000 points.



Mais les analystes disent ne pas voir ce qui pourrait venir perturber ce mouvement haussier, avec des investisseurs ayant visiblement à coeur de pousser les indices toujours plus haut.



'Les marchés se focalisent uniquement sur les bonnes nouvelles: quand les statistiques économiques, c'est positif pour la croissance, quand elles sont décevantes, elles annoncent de futures baisses de taux', note un trader.



'Dans de telles conditions, qu'est ce qui pourrait dérailler', s'interroge-t-il.



'On voit aussi que la saison des résultats a constitué un catalyseur à la hausse', ajoute le professionnel.



Depuis le coup d'envoi de la saison des résultats, donné le 12 janvier par les grands groupes bancaires, l'indice S&P 500 a progressé de plus de 5,2%.



Les variations de cours pourraient être affectées aujourd'hui par des prises de positions prudentes en perspective du long week-end de 'Washington's Birthday'.



A l'inverse, la configuration des 'trois sorcières' - correspondant à l'expiration de produits dérivés et de contrats 'futures' - entraîne généralement un accès de volatilité sur les marchés.



