Wall Street : une petite pause après le bond de la veille

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en baisse mercredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après la forte progression de la veille, en dépit des résultats satisfaisants publiés par Netflix.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent d'environ 0,1%, annonçant une légère consolidation à l'ouverture.



En s'adjugeant quasiment 2,8% au terme de la séance de mardi, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a signé sa meilleure performance journalière en près d'un mois.



Sur le mois écoulé, l'indice de référence des gérants de fonds a désormais repris pas loin de 4%, un rebond qui pourrait inciter certains intervenants à la prudence, d'autant plus que les nombreuses inquiétudes du moment sont loin d'avoir disparu.



La prudence des investisseurs s'explique également par l'attentisme qui prévaut à la veille de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, qui pourrait opter pour une hausse de taux de 50 points de base demain.



Autre facteur négatif, le pétrole repart à la baisse avec un repli de 1,5% à 102,6 dollars pour le brut léger américain avant la parution des stocks hebdomadaires.



Le marché suivra également avec attention, en début de matinée, les chiffres des ventes de logements anciens, attendus en baisse de 0,2% au mois de juin, qui permettront d'en savoir plus sur la santé du marché immobilier américain.



Du côté des valeurs, Netflix est attendu en hausse de plus de 4% après avoir révélé hier soir avoir perdu moins d'abonnés que prévu au cours du deuxième trimestre, un motif de soulagement pour les investisseurs.



