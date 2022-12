Wall Street : une réaction négative aux chiffres de l'emploi

Wall Street a ouvert en baisse vendredi, les investisseurs craignant que les bons chiffres de l'emploi publiés dans la matinée n'incitent la Fed à donner un coup d'accélérateur dans la conduite de son resserrement monétaire.En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,7% à 34.160,8 points tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,1% à 11.355,8 points.Le marché du travail a été encore plus dynamique qu'attendu au mois de novembre, nouveau signe de la bonne santé de l'économie américaine qui laisse le champ libre à la Réserve fédérale pour relever ses taux.Les créations d'emplois ont atteint 263.000 le mois dernier, là où les économistes n'anticipaient qu'un chiffre de l'ordre de 200.000.Cette accélération des créations d'emploi s'est traduite par une augmentation de 0,6% du salaire horaire moyen, ce qui porte à 5,1% son augmentation sur un an.Si ces chiffres solides ne semblent pas remettre en cause le scénario d'une hausse de taux limitée à 50 points de base ce mois-ci, les attentes d'un relèvement de 50 points lors de la réunion suivante sont renforcées.'La Fed va continuer à relever ses taux directeurs l'an prochain afin de forcer un ralentissement du marché du travail', prédisent les équipes de Commerzbank.'C'est uniquement quand elle sera parvenue à cet objectif qu'elle interrompra ses hausses de taux', assure la banque germanique, qui prévoit un taux terminal d'au moins 5%.Le prochain comité de politique monétaire de la Fed se réunira les 13 et 14 décembre.A ce stade, la probabilité estimée par les marchés d'une hausse de taux de 50 points à l'issue des débats atteint 77% contre 67% en milieu de semaine, à en croire le baromètre FedWatch du CME Group.Après la publication des chiffres de l'emploi, qui confirment la bonne résistance de la première économie mondiale, le dollar remonte à des plus hauts depuis juillet, faisant chuter l'euro autour de 1,0470.Les rendements des emprunts d'Etat américains retrouvent également le chemin de la hausse, avec un papier à 10 ans qui revient au-dessus de la barre des 3,60%.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.