Wall Street : une séance de prises de bénéfices

Wall Street a clôturé dans le rouge jeudi, affectée par des prises de bénéfices, en perspective de la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine. Le Dow Jones a perdu près de 0,8% à 33045 points et le Nasdaq Composite, près de 1% à 10852 points.



Les marchés d'actions américains sortaient de deux semaines consécutives de gains qui avaient permis au S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, de s'adjuger plus de 4% en moins de neuf séances.



Quelques doutes semblaient néanmoins resurgir quant aux espoirs d'une modération du durcissement de la politique monétaire de la Fed, plusieurs de ses membres ayant envoyé depuis Davos un message de fermeté dans leur lutte contre l'inflation.



Par ailleurs, des statistiques américaines moroses, avec notamment un repli modeste des mises en chantiers et des permis de construire de logements, ainsi qu'un indice 'Philly Fed' toujours en territoire négatif, ont tempéré l'optimisme des dernières semaines.



'Tout le monde commence à s'inquiéter des répercussions que pourrait avoir le ralentissement de l'économie sur les dépenses des consommateurs', expliquait un trader, notant un affaiblissement de la demande des ménages.



D'ailleurs, Procter & Gamble a reculé de 2,1% après que le géant des produits de consommation courante a fait état de résultats trimestriels en baisse, ses relèvements de prix n'ayant pas pu totalement compenser le repli de ses volumes de ventes.



Toujours sur le plan des valeurs, Alcoa a dévissé de 7,3% au lendemain de la publication par le spécialiste de l'aluminium, au titre du quatrième trimestre 2022, d'une perte nette ajustée plus que doublée par rapport à celle du trimestre précédent.



