Wall Street : une séance de records qui rappelle l'an 2000

Le 22 février 2024 à 22:32 Partager

Quel feu d'artifices, quelle volatilité !



Le Nasdaq s'envole de +3% à 16.041, le Nasdaq-100 flambe de +3,1% vers 18.005, le S&P500 (+2,1%) pulvérise de plus de 50Pts son précédent record à 5.090, avec un VIX qui plonge de -6% vers 14,4... le tout dans des volumes titanesque, avec plus de 60Mds$ traités sur le seul titre Nvidia (soit l'équivalent de 1 mois de transactions à la bourse de Paris), ce qui doit constituer également un record (à vérifier, mais c'est plus de 2 fois le volume observé en moyenne sur Tesla fin 2023, ce qui était déjà considéré comme hors norme au 21ème siècle).

Le Dow Jones bat également un record (à 39.070) mais ses +1,2% semblent tellement modestes que cet indice semble sur une autre planète.



Ce fut une séance comme on n'en avait pas connu sur le Nasdaq depuis fin 1999 : non pas que +3% de hausse soit un gain spectaculaire (il y a eu beaucoup de séances à +4% ou plus lors des rebonds en 2003 ou 2009) mais ce qui est singulier, c'est que cela survienne alors que les indices sont déjà au plus haut.

Et des records historiques battus avec des écarts de +3%, dans un climat d'euphorie totale, avec des valorisations qui explosent de +10 à +15% en une seule séance sur des titres déjà en situation de surachat historique, cela ne s'était pas produit depuis 2 décennies.



Le secteur des semi-conducteurs a littéralement explosé et affichait une des plus fortes hausses 'intraday' de l'histoire avec +6,5%.

Nvidia (+16,4% à 785,4$) a eu un impact comparable à Nokia sur la bourse d'Helsinki au début des années 2000 : le titre a réellement 'fait' la tendance, aspiré littéralement tous les capitaux disponibles... ce qui marginalise 90% des autres composantes du S&P500 ou du Nasdaq Composite.



Le Russell-2000 n'a par exemple gagné que +0,95% alors que les 'technos' (ce qui inclut les 'semi', la 'comm' et les réseaux sociaux) ont flambé de +4,4% (soit presque 5 fois plus).

Nvidia a entrainé dans son sillage tous les semiconducteurs, sauf Intel avec -1,1% : AMD explose de +10,7%, Marvell Techno de +6,7%, Broadcom et Micron flambent de +6,2% et +5,4% respectivement, Applied Materials, KLA et ASML se sont envolées de +4,9%, Lam Research de +4,7%, Western Digital de +4,3%.

A noter la bonne performance de Meta avec +3,9%, Amazon avec +3,6%, et Microsoft avec +2,5%.

Un 'gadin du jour' tout de même au sein du Nasdaq-100 : Lucid Group a plongé de -17% mais affichait jusqu'à -24% en séance.

Rien à dire sur l'obligataire, les T-Bonds ont terminé inchangés à 4,325%.



Il faut bien évoquer tout de même les 'chiffres du jour' même s'ils ont été relégués au 7ème rang des centres d'intérêt de Wall Street par Nvidia.





Pour l'anecdote donc, le secteur privé des Etats-Unis voit la croissance de son activité ralentir en février, l'indice PMI composite S&P Global ressort à 51,4 en estimation flash, après avoir atteint 52 le mois précédent, son plus haut depuis juillet 2023.



'Les pressions sur les coûts se sont encore dissipées, mais la dynamique de croissance dans le secteur des services s'est affaiblie', explique S&P Global, alors que la production manufacturière a renoué avec la croissance.



Les ventes de logements anciens ont augmenté un peu plus fortement que prévu, de +3,1% en janvier aux Etats-Unis (enquête NAR), notamment grâce à une accélération du marché dans le Midwest, dans le sud et dans l'ouest du pays... mais en rythme annuel, les ventes de logements anciens accusent un repli de 1,7%.

Le prix de vente médian s'est quant à lui établi à 379.100 dollars, soit une augmentation de 5,1% sur 12 mois.

Au rythme actuel, il faut environ trois mois pour écouler le stock de maisons, précise la NAR.



Le Département du Travail annonce une baisse de -12.000 allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 12 février, à 201.000 demandeurs.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 215 250 cette même semaine, soit un repli de 3500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 27 000 pour s'établir à 1 862 000 lors de la semaine du 5 février, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.