Wall Street : une séance de repli avant Pâques

La Bourse de New York s'inscrit en léger recul en début de séance jeudi, touchée par quelques prises de bénéfice avant un week-end prolongé puisque la journée de demain sera fériée aux Etats-Unis.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,4% à 33.355 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,3% à 11.955,5 points.



Sans surprise, le volume des transactions s'avère très inférieur à la moyenne des derniers jours lors de cette séance qui vient clore une semaine plutôt mitigée pour les places américaines.



Sur les quatre premières séances de la semaine, le Dow progresse pour l'instant de 1,5%, mais le Nasdaq perd 0,6% du fait des perspectives économiques qui s'assombrissent aux Etats-Unis.



Les pertes sont toutefois limitées par la publication, aujourd'hui, d'un indicateur jugé encourageant, montrant que le marché du travail demeure toujours aussi solide.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a reculé de 18.000 durant la semaine du 27 mars, s'établissant ainsi à 228.000 contre 246.000 la semaine précédente.



Un certain attentisme l'emporte à la veille de la publication des chiffres mensuels des créations d'emploi aux Etats-Unis, qui aideront à dresser le bilan de santé de la première économie du monde.



Selon les anticipations, ce rapport devrait montrer un rythme d'embauches ralenti aux Etats-Unis en mars, avec 225.000 créations de postes prévues contre 311.000 nouveaux postes au mois de février.



Au niveau sectoriel, les valeurs énergétiques (-1%) continuent de pâtir du repli des cours pétroliers, fragilisés par la crainte que le ralentissement actuel de l'économie ne se transforme en récession pure et simple.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain cède 0,5% mais demeure ancré au-dessus du seuil des 80 dollars.



Plusieurs poids lourds des hautes technologies subissent des prises de profits après leurs récentes performances, à l'image de Salesforce qui lâche 2,2% sur le Dow.



Costco cède plus de 3% après avoir fait état d'une quasi-stagnation de ses ventes en mars.



Levi's décroche de 15% après avoir dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, dopés par ses activités de vente directe aux consommateurs, mais annoncé une baisse de ses marges du fait de l'impact toujours marqué de l'inflation.



Le début de journée est tout aussi calme sur le marché des changes, où le dollar ne parvient pas à confirmer son récent redressement face à l'euro qui revient à proximité de 1,0920.



Pas beaucoup de mouvements non plus sur le front de la dette, avec des Treasuries à dix ans qui poursuivent leur repli en direction de 3,27%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.