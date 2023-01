Wall Street : une séance faste avec Netflix

Wall Street a terminé la semaine sur une séance faste, le Dow Jones s'étant adjugé 1% à 33375 points et le Nasdaq Composite, près de 2,7% à 11140 points, avec l'accueil enthousiaste réservé par les investisseurs aux résultats trimestriels de Netflix.



Le titre a en effet bondi de 8,5% sur une publication meilleure que prévu, et alors que les analystes s'attendaient à ce que la plateforme de streaming vidéo poursuive sa dynamique favorable en 2023 grâce au lancement de son offre financée par la publicité.



Plus largement, les valeurs technologiques ont eu le vent en poupe, à l'image d'Alphabet qui a grimpé de 5,3% avec l'annonce de la suppression d'environ 12000 postes chez Google, sa principale filiale, dans l'anticipation du ralentissement économique à venir.



Sur le front macroéconomique toutefois, le tableau plutôt sombre de la conjoncture actuelle a été conforté par des ventes de logements anciens aux Etats-Unis qui ont diminué de 1,5%, à 4,02 millions en nombre annualisé.



'Les acheteurs continuent de faire face à des stocks limités et à des taux hypothécaires élevés', expliquait Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR, qui espérait toutefois une reprise des ventes pour bientôt.



Au vu de la dégradation du contexte économique, certains analystes n'hésitaient pas à faire part de leur prudence, tels que Mike Gibbs, qui 'ne pense pas que les marchés boursiers soient prêts à se lancer dans un redressement durable'.



'Nous restons optimistes concernant les performances des indices boursiers pour les 12 prochains mois, mais trop d'éléments contraires sont susceptibles de les freiner sur le court terme', jugeait ce stratège chez Raymond James.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.