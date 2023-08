Wall Street : une tendance plus mitigée en fin de matinée

Après une ouverture positive, la Bourse de New York évolue sur une note plus indécise lundi, les investisseurs hésitant à saisir les opportunités d'achat offertes par le récent repli des actions.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule ainsi de 0,5% à 34.328 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 13.359,7 points.



Les places boursières américaines peine à trouver une direction claire en l'absence de nouveaux indicateurs économiques et de résultats d'entreprise de premier plan.



Le S&P 500, l'indice de référence des gérants de fonds américains, a lâché près de 5% depuis le début du mois d'août, ce qui ramène autour de 14% sa progression sur l'ensemble de l'année.



Même trois semaines consécutives de repli ne semblent pas suffisantes pour convaincre les investisseurs de se lancer dans une chasse aux bonnes affaires.



Sur le plan sectoriel, la plus forte hausse du jour est toutefois à mettre à l'actif de l'indice des valeurs technologiques (+1%), qui bénéficient de quelques rachats à bon compte, à commencer par Moderna (+7,7%).



Nvidia (+4,5%) enregistre l'une des meilleures performances du secteur, profitant de l'optimisme du marché à deux jours de la publication de ses résultats trimestriels.



A contrario, l'indice des services aux collectivités (-1,2%) affiche le plus fort repli du jour, dans un contexte de remontée des taux qui rend les dividendes versés par le secteur moins intéressants.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans, au centre de toutes les attentions, progresse de nouveau pour atteindre, à 4,35%, de nouveaux plus hauts de 15 ans.



Les cours du brut s'inscrivent en hausse sur le marché new-yorkais NYMEX, soutenus par l'arrivée de la saison des ouragans aux Etats-Unis, avec un contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui gagne 0,2% à 81,5 dollars.



