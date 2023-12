Wall Street : veille de '4 sorcières' en mode 'conte de fée'

Wall Street exulte depuis mercredi soir et cette conférence de presse du patron de la FED qui a plongé les marchés dans un bain d'euphorie débridée... et d'achats en mode 'FOMO', non seulement sur les actions mais également sur l'obligataire, avec -30Pts sur le '10 ans' en 36 heures chrono.

Le Dow prend +0,44% à 37.250 (nouveau record), S&P500 +0,27 à 4.720 +0,18% le Russel-2000 prend +2,7% et termine à la dernière seconde -sur le coup de cloche final- sur la marque symbolique des 2.000Pts.

Jamais une veille de séance des '4 sorcières' n'a été aussi 'bullish' au 21ème siècle, avec un nouveau record absolu sur le Dow Jones et des plus hauts annuels sur la totalité des indices (le Russell-2000 vient de rejoindre la fête boursière qui bat son plein).

A noter que l'indice des banques régionales s'est envolé de +4,8% après une hausse similaire la veille: un véritable mini-krach à la hausse avec clairement une vague de rachats panique de 'shorts' (le secteur étant en grande difficulté depuis le 10 mars dernier).



Les principale locomotives de Wall Street à la veille des '4 sorcières' furent les valeurs 'taux' comme Zions Bancorp +9,2%, Beazer Homes +8,9%, Comerica +8,5%, MCD Holdings +8%, Boston Property +7,2%, Pulte Group +7,1%, US Bancorp +6,7%, Morgan Stanley +6,5%, Wells Fargo +5,6%... et Goldman Sachs +5,7% (on imagine des gains de trading dantesques au 4ème trimestre).



Sur l'année écoulée, le 'SOX' (le baromètre des semiconducteurs) reste sans rival : il engrange +64% depuis le 1er janvier, +255% sur 5 ans (et +28% depuis le 27 octobre).



Le rallye haussier amorcé il y a 7 semaines restera pour la postérité le plus parfaitement rectiligne jamais observé au 21ème siècle.

Et ce n'est pas seulement vrai pour les actions mais également pour l'obligataire car ce 13 décembre fut un véritable feu d'artifices sur les T-Bonds US : -30Pts sur les T-Bonds '2033' en 24H (entre 4,21% et 3,91%, dont -21Pts mercredi et -9Pts ce jeudi) ce qui représente -110Pts en 7 semaines.



Le '30 ans' US qui sert de référence pour l'immobilier n'est plus très loin de repasser sous les 4% (4,0300% au plus bas contre 4,31% mercredi matin).



Les anticipations de baisse de taux évoluent à une vitesse folle : mi-novembre, c'était 3 baisses de taux, le 12 décembre c'était 6 baisses, et c'est maintenant 8 ou 9 d'ici fin 2024 (soit -200Pts... mais il circule déjà des anticipations à -250 !).

Pourtant la Fed a déclaré qu'elle ne prévoyait que trois baisses de taux en 2024... mais Wall Street semble avoir entendu 3... au carré !



Du côté des indicateurs américains, la robustesse de l'économie ne se dément pas : les ventes de détail aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% en rythme séquentiel en novembre 2023, là où le consensus attendait un léger repli, après une baisse de 0,2% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,1%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,2% le mois dernier, après une stabilité en octobre: le weekend de soldes de 'Thanksgiving + Black Friday' a redonné un coup de 'boost' salvateur aux ventes de détail.



Le Département du Travail annonce 202.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 décembre, un chiffre en repli de 19 000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (221.000, contre 220.000 initialement annoncés).



La moyenne mobile sur quatre semaines est ressortie à 213 250 la semaine dernière, en repli de 7750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 20.000 pour s'établir à 1.876.000 lors de la semaine précédente, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



