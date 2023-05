Wall Street : vendredi faste grâce à l'emploi et à Apple

Wall Street a grimpé vendredi, à la suite d'un rapport sur l'emploi rassurant sur la santé de l'économie et au lendemain des trimestriels solides d'Apple. Le Dow Jones s'est adjugé plus de 1,6% à 33674 points et le Nasdaq Composite, plus de 2,2% à 12235 points.



L'économie américaine a généré 253.000 emplois en avril, un nombre largement supérieur aux attentes, et le taux de chômage s'est encore tassé de 0,1 point, à 3,4%, montrant donc que le spectre de la récession s'éloignait aux Etats-Unis.



'Ces données plus fortes que prévu pourraient donner lieu à une nouvelle hausse de taux directeurs par la Fed limitée de 25 points de base lors de sa réunion de juin, avant une suspension des hausses de taux', réagissait-on chez ADSS.



'Au cours des prochains mois, la Fed voudra voir dans quelle mesure un resserrement des conditions de crédit freine l'économie et n'est donc pas susceptible de remonter davantage les taux directeurs', estimait de son côté Commerzbank.



Du côté des valeurs, Apple s'est adjugé 4,7% après que la firme technologique a dépassé les attentes à l'issue du trimestre écoulé, mais aussi annoncé une hausse de 4% de son dividende et un programme de rachats d'actions pour jusqu'à 90 milliards de dollars.



'Peu de choses sur le marché sont aussi certaines que les capacités de génération de trésorerie d'Apple, la résilience de ses produits et le sentiment remarquablement élevé des consommateurs', commentait Jefferies, confirmant sa position 'achat' sur le titre.



Toujours au chapitre des trimestriels, les opérateurs ont acclamé les nouveaux objectifs du groupe de technologies pour le bâtiment Johnson Controls (+6,1%), à l'inverse de ceux de l'équipementier télécoms Motorola (-3%) et surtout de la plateforme de VTC Lyft (-19,3%).



