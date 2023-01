Wall Street : vent d'optimisme avant une vague de résultats

La Bourse de New York s'est orientée à la hausse lundi, portée par un vent d'optimisme à l'entame de la saison des résultats trimestriels : le Dow Jones a progressé de près de 0,8% à 33630 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 2% à 11364 points.



Un indicateur économique publié en début de séance est venu alimenter le courant acheteur sur les marchés : l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 1% en décembre, renforçant les anticipations d'une récession dans les mois qui viennent.



'L'activité économique dans son ensemble devrait vraisemblablement se retourner à la baisse dans les trimestres qui viennent avant de se redresser au quatrième trimestre 2023', pronostiquait Ataman Ozyildirim, directeur de recherche économique au ConfBoard.



Cette perspective laissait penser aux investisseurs que la Réserve fédérale -qui réunira son comité de politique monétaire la semaine prochaine- serait encore moins agressive que ce que certains pouvaient penser en matière de resserrement monétaire.



Par ailleurs, alors que la saison des résultats doit entrer dans le dur ces prochains jours, les investisseurs espèrent quelques bonnes surprises, les analystes n'ayant eu de cesse de revoir leurs prévisions à la baisse ces dernières semaines.



En attendant, Microsoft a pris 1% après l'annonce d'un partenariat de long terme avec OpenAI, propriétaire de la plateforme chatGPT, à travers un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars visant à accélérer les percées dans l'intelligence artificielle.



Salesforce a grimpé de 3% sur des informations de presse évoquant une prise de participation du fonds activiste Elliott Management, qui pourrait accroître la pression sur le concepteur de logiciels d'entreprise.



Spotify s'est adjugé 2,1% après l'annonce par le spécialiste suédois du streaming musical qu'il prévoyait de supprimer 6% de ses effectifs dans le cadre d'un plan de restructuration destiné à faire face à un contexte économique jugé plus difficile.



