Wall Street : vers la meilleure semaine depuis avril

Wall Street poursuit sa hausse vendredi et se dirige vers sa plus forte progression hebdomadaire depuis avril, les chiffres de l'emploi n'ayant fait que confirmer le scénario de la fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed, désormais bien ancré dans l'esprit des investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,6% à 34.050,7 points tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 1% à 13.435,6 points.



Cette semaine semble bien partie pour devenir la meilleure en plus de six mois sur les marchés d'actions américains, avec un gain hebdomadaire de 5% pour le Dow Jones et de plus de 6% pour le Nasdaq.



Avec une hausse de 5,7% depuis lundi, l'indice S&P 500 est, lui, repassée au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, un seuil technique particulièrement surveillé susceptible de porter le marché.



L'intervention relativement accommodante de Jerome Powell, le président de la Fed, a fait son effet mercredi en pénalisant les rendements des obligations du Trésor américain.



Ces propos favorisent notamment la poursuite de l'embellie sur les T-Bonds à dix ans qui perdent plus de dix points de base à 4,54%, soit une chute de plus de 40 points en un peu plus d'une semaine.



La dynamique haussière qui soutenait les rendements depuis plusieurs mois est bien en train de s'inverser à la baisse alors que le 'pivot' de la Fed est maintenant anticipé dès juin 2024 et non plus septembre 2024.



En outre, tous les indicateurs économiques publiés ces derniers jours paraissent conforter la Fed dans son souci de se donner du temps avant de continuer à durcir sa politique.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que le marché américain de l'emploi avait subi un net coup de frein en octobre, avec la création de seulement 150.000 postes, contre 297.000 le mois précédent.



L'indice ISM des services a quant à lui reculé à 51,8, après être ressorti à 53,6 en septembre, alors que les économistes s'attendaient à un repli plus limité vers 53.



Du côté des résultats, Apple recule de 1% après avoir dévoilé hier soir des résultats trimestriels en ligne, voire légèrement supérieurs aux attentes des analystes.



Comme la firme à la pomme, ce sont 80,5% des entreprises américaines qui ont battu le consensus lors de cette saison des résultats, ce qui constitue une surperformance inhabituelle par rapport à la moyenne de 74% qui prévalait ces dix dernières années.



Starbucks progresse de 3% après avoir présenté les grandes lignes de son plan stratégique, qui prévoit de rehausser la marque, de multiplier les innovations et d'accroître le nombre de ses points de vente au cours des prochaines années.



Dégradé par les analystes de Berenberg, le titre Estée Lauder lâche plus de 1% ce qui porte à plus de 9% ses pertes à l'issue d'une semaine marquée par un sévère avertissement sur résultats.



