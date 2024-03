Wall Street : vers un léger rebond en attendant la confiance

Wall Street devrait rebondir mardi matin, même si les marchés manquent un peu de direction après le récent 'rally' haussier qui a porté les indices à des niveaux records la semaine passée.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant un début de séance dans le vert après leur recul limité de la veille.



Le Département du Commerce a fait état tôt ce matin d'un rebond de 1,4% des commandes de biens durables au mois de février après une chute séquentielle de 6,9% en janvier.



En excluant le secteur des transports, habituellement erratique et où les commandes ont rebondi de 3,3% en février, les commandes de biens durables ne se sont accrues que de 0,5% sur la période.



Les investisseurs attendent maintenant l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, qui donnera un aperçu du moral actuel des ménages américains.



Les intervenants de marché sont particulièrement attentifs aux indicateurs économiques, à la recherche de signes permettant de confirmer le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie si cher à leurs yeux.



'Les investisseurs se concentrent désormais davantage sur la croissance que sur l'inflation', qui est en train de se normaliser dans le monde entier, souligne Erik Knutzen, le directeur des investissements chez Neuberger Berman.



Le point d'orgue de la semaine sera néanmoins la statistique des revenus et dépenses des ménages de février, qui s'accompagnera mercredi de la composante 'PCE' des prix, la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed.



Ces chiffres permettront d'affiner les pronostics en vue des prochaines décisions de la Réserve fédérale, au moment où plus de 64% des traders envisagent une baisse de taux en juin, selon le baromètre FedWatch du CME.



