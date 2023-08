Wall Street : vers un modeste rebond en attendant Powell

Wall Street devrait débuter en hausse vendredi matin, les investisseurs revenant à l'achat sur les actions à quelques minutes d'une intervention très attendue de Jerome Powell.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,5%, laissant entrevoir une petite progression à l'ouverture.



En l'absence d'indicateurs majeurs, les principaux indices sont soutenus par des éléments d'ordre technique après leur lourd repli de la veille, qui avait notamment conduit le Nasdaq à abandonner plus de 1,5%.



Depuis le début de la semaine, les volumes d'échanges sont particulièrement faibles, signe que les investisseurs rechignent à s'engager, faute d'en savoir davantage sur les intentions de la banque centrale américaine.



La publication des résultats de Nvidia, bien meilleurs que prévu, n'a pas été d'un grand soutien, pas plus que le récent reflux des rendements obligataires américains qui se poursuit ce matin.



Les intervenants de marché devraient toutefois limiter leur activité en vue de le prise de parole prévue dans la matinée de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, à l'occasion du symposium de Jackson Hole.



Au vu de la dégradation évidente de la conjoncture en Chine et en Europe, les investisseurs attendent d'être rassurés sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt.



Le problème, c'est que le marché du travail et l'inflation ne ralentissent pas aussi vite que le souhaiteraient les responsables de la banque centrale américaine.



'Cela signifie qu'il n'est pas impensable d'envisager que la Fed non seulement maintienne son statu quo, mais annonce de nouvelles hausses de taux l'année prochaine', prévient Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



Les opérateurs s'attendent généralement à ce que Jerome Powell réaffirme son approche selon laquelle l'évolution de la politique monétaire demeurera dépendante des données statistiques publiées.



L'audition du président de la Fed débutera à 10h00 (heure de New York).



A la même heure sera publié l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui devrait confirmer la bonne résistance du moral des ménages américains.



