Wall Street : vers un petit rebond à deux jours de la Fed

Le 30 octobre 2023

La Bourse de New York se dirige vers une ouverture en hausse lundi matin mais la prudence devrait certainement limiter son rebond jusqu'à l'annonce, mercredi, des annonces de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



La Fed ne devrait annoncer aucune modification de sa politique monétaire après-demain, mais les investisseurs seront attentifs aux indications qu'elle pourrait fournir en matière d'évolution des taux.



Si bon nombre d'analystes estiment que la banque centrale en a fini avec son cycle de hausse de taux, le marché n'écarte pas totalement la possibilité d'un dernier tour de vis en fin d'année, même si sa probabilité est aujourd'hui estimée à moins de 25% selon le baromètre FedWatch du CME Group.



'La Fed devrait se montrer plutôt conciliante mercredi et cela devrait permettre un redressement de la tendance, sachant que le marché était devenu clairement survendu', commente un trader.



'Le rendement des emprunts du Trésor à 10 ans a bondi de 50% depuis le mois de juillet et la Fed peut considérer que les tensions sur le marché obligataire font le travail à sa place', ajoute-t-il.



Les indices S&P 500 et Nasdaq avaient perdu plus de 2% la semaine passée pour s'enfoncer en territoire de correction, en accusant un repli de plus de 10% par rapport à leurs plus hauts du mois de juillet.



L'autre point d'orgue de la semaine sera constitué par les chiffres de l'emploi américain hors secteur agricole pour le mois d'octobre, qui paraîtront vendredi.



Les économistes n'attendent que 190.000 créations de postes sur le mois dernier, soit un net ralentissement par rapport aux 336.000 emplois du mois de septembre, du fait de l'impact de la grève lancée par le syndicat UAW.



Les intervenants de marché prendront aussi connaissance d'une série de résultats d'entreprises, parmi lesquels ceux d'Apple jeudi après la clôture de Wall Street.



A ce stade de la saison des résultats, environ 49% des sociétés du S&P 500 ont déjà publié leurs trimestriels et 78% d'entre elles ont dépassé le consensus, selon des données publiées par FactSet.



Sur le compartiment obligataire, les tensions continuent pourtant de s'apaiser sur les taux après la vive remontée des dernières semaines.



Le rendement du 10 ans américain remonte au-delà de 4,90%, mais reste encore à bonne distance du seuil des 5% qui avait été dépassé en début de semaine dernière, établissant ainsi un nouveau plus haut depuis 2007.



Les cours du pétrole prolongent leur repli de la semaine écoulée en raison de perspectives moins favorables avec le ralentissement attendu de la croissance mondiale.



Sur le NYMEX, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 1,7% pour revenir en direction de 84 dollars.



La situation est néanmoins susceptible d'évoluer très vite sur le marché alors que le conflit israélo-palestinien s'intensifie suite aux tirs et bombardements destructeurs menés sur Gaza pendant le week-end.



