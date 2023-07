Wall Street : vers un rebond du compartiment technologique

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse modérée vendredi matin, la cote étant notamment tirée par le rebond des valeurs technologiques après leur forte baisse de la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones avance de 0,4% tandis que celui sur le Nasdaq 100 progresse de 0,7%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Le compartiment des hautes technologies devrait se reprendre, soutenu par quelques rachats à bon compte après le repli de plus de 2% essuyé par le Nasdaq hie, son plus lourd recul en quatre mois.



Le mouvement de vente dans le secteur technologique, alimenté par les résultats décevants de Netflix et Tesla, a peut-être été plus prononcé que ce que les investisseurs anticipaient, ce qui pourrait favoriser un réflexe de chasse aux bonnes affaires, notamment sur les GAFAM.



'Acheter les replis et vendre les rebonds marqués pourrait être une stratégie payante pour les mois d'été sur ce type de méga-capitalisations', estime Olivier de Berranger, le directeur des investissements de La Financière de l'Echiquier (LFDE).



La hausse du Nasdaq atteint encore plus de 34% depuis le début de l'année, contre une progression de 18% pour l'indice S&P 500 dans son ensemble, une surperformance qui conduit certains à croire que le secteur est surévalué.



Afin de justifier ces niveaux de valorisations élevés, les publications de Microsoft, Alphabet , la maison-mère de Google, et Amazon - toutes prévues la semaine prochaine - seront scrutées de près.



Dans l'immédiat, le début de séance est animé par de nouvelles publications d'entreprises en demi-teinte, qui découragent la prise de risques et qui devraient être lourdement sanctionnées à l'ouverture.



American Express a publié au titre du deuxième trimestre un BPA en hausse de 12% à 2,89 dollars, pour des revenus en progression similaire à un record de près de 15,1 milliards.



Le groupe de services pétroliers SLB a quant à lui fait état d'un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, en hausse de 20% par rapport à la même période un an plus tôt.



Aucune statistique de premier plan ne figure en revanche à l'agenda du jour.



