Wall Street : vers une fin de semaine dans l'inaction

Wall Street est globalement étale vendredi à l'issue d'une semaine particulièrement dense qui devrait néanmoins permettre à l'indice S&P 500 de signer une cinquième semaine de hausse d'affilée.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge moins de 0,1% à 34.439,3 points, tandis que le Nasdaq Composite affiche un repli inférieur de 0,2%, à 13.759,1 points.



Après une semaine agitée, marquée notamment par la réunion de la Réserve fédérale, les investisseurs semblent vouloir marquer une pause avant un week-end prolongé, New York devant rester fermé lundi pour 'Juneteenth'.



Le bilan de la semaine s'annonce pour l'instant favorable: le Dow s'octroie une progression de 1,8%, le S&P grimpe de 3,2% et le Nasdaq bondit de plus de 4%.



Les investisseurs ont plutôt bien réagi aux dernières annonces de la Fed, qui a pourtant laissé entendre cette semaine qu'elle prévoyait encore deux relèvements de taux supplémentaires d'ici à la fin de l'année.



Le marché veut en effet croire que la mécanique désormais bien installée de la désinflation finira par dissuader la Réserve fédérale de trop resserrer sa politique monétaire.



La journée a vu sinon la publication de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, ressorti en hausse à 63,9 en estimation préliminaire en juin, après 59,2 en mai.



Cette statistique n'a pas eu beaucoup d'influence sur les marchés, mais un peu plus sur le dollar, qui gagne un peu de terrain face à l'euro, la monnaie unique se tassant autour de 1,0925.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans remonte à 3,77% dans le sillage du billet vert.



S'agissant des valeurs, la seule valeur à véritablement s'illustrer est Adobe, l'éditeur de logiciels montant de 2% après avoir relevé ses objectifs annuels à l'occasion la publication de ses derniers résultats trimestriels.



