Wall Street : vers une poursuite du rally de la veille

La Bourse de New York devrait poursuivre sur sa lancée de la veille au vu des futures sur le S&P500 (+1,5%) et le Nasdaq-100 (+1,8%), au lendemain d'un début de quatrième trimestre sur les chapeaux de roues (+2,7% pour le Dow Jones, +2,3% pour le Nasdaq Composite).



'Tous les secteurs du S&P 500 ont fini lundi en terrain positif', rappelle Wells Fargo, qui pointe en particulier la vigueur de celui de l'énergie, où Chevron et Schlumberger se sont par exemple adjugés respectivement 5,5% et 6,7%.



'Le pétrole brut WTI a bondi de 4,8% à 83,3 dollars le baril alors que les investisseurs se tournaient vers la réunion de mercredi de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés (OPEP +)', explique la banque californienne.



Wells Fargo précise en effet que le cartel pétrolier devrait annoncer à l'issue de cette réunion, une réduction de sa production pour aider à stimuler les prix, et qu'elle étudie actuellement sa plus forte diminution depuis 2020.



En attendant ce rendez-vous, doivent paraitre ce mardi, une demi-heure après l'ouverture, les commandes à l'industrie américaine pour le mois d'août, qui pourraient sortir en léger rebond après leur contraction de 1% de juillet.



Du côté des valeurs, Pfizer a finalisé son acquisition de Biohaven Pharmaceutical, le fabricant de Nurtec ODT, et a annoncé des premiers résultats positifs de l'étude de phase 3 sur Talzenna dans le traitement du cancer de la prostate.



Tout en abaissant son objectif de cours de 315 à 310 dollars, Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Constellation Brands, pour lequel il attend à un dépassement des attentes et un relèvement d'objectifs lors de ses résultats trimestriels prévus ce jeudi.



