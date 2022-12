Wall Street : vers une reprise hésitante après Noël

Après ce long week-end de Noël, les futures sur le S&P500 (+0,1%) et le Nasdaq-100 (-0,2%) augurent d'une ouverture plutôt terne ce mardi à Wall Street, malgré des nouvelles d'assouplissement des mesures sanitaires en Chine.'À Pékin, les autorités chinoises ont décidé de lever à compter du 8 janvier la quarantaine obligatoire anti-Covid-19 pour toute personne entrant sur son territoire', soulignait-on dans la matinée chez Kiplink Finance.Par ailleurs, le déficit du commerce des biens des Etats-Unis a diminué fortement pour s'établir à 83,3 milliards de dollars en novembre, contre 98,8 milliards en octobre, les importations ayant diminué davantage que les exportations.Les indices actions américains pourraient néanmoins hésiter à poursuivre sur leur lancée de vendredi dernier, l'absence de statistiques marquantes d'ici la fin de l'année devant laisser les marchés sans catalyseurs.Les données macroéconomiques se sont en effet concentrées en fin de semaine dernière, et les opérateurs semblaient d'ailleurs avoir plutôt apprécié le tableau global dressé par la série de statistiques américaines de vendredi.Des données d'activité mitigées pour novembre s'étaient en effet combinées à des signes d'apaisement de l'inflation pour laisser espérer une attitude plus accommodante de la Réserve fédérale en termes de politique monétaire.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.