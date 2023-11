Wall Street : vers une séance écourtée et peu animée

Le 24 novembre 2023 à 15:12

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir pratiquement inchangés vendredi pour une séance écourtée au lendemain de la célébration de Thanksgiving.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0% à 0,1%, laissant entrevoir un début de séance plutôt favorable.



Fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving, Wall Street fermera avec trois heures d'avance ce vendredi, c'est-à-dire à 13h00 (heure de New York).



Les volumes s'annoncent donc particulièrement limités, d'autant que bon nombre d'investisseurs ont pris une journée de congé afin de bénéficier d'un week-end prolongé.



Les valeurs liées à la consommation pourraient tout de même profiter du 'Black Friday', le vendredi qui suit la fête de Thanksgiving et qui donne le coup d'envoi de la période des achats de Noël en proposant d'importantes opérations promotionnelles.



Le secteur de la distribution notamment focalisera l'attention des investisseurs, curieux de connaître l'état de santé de la consommation, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.



La Fédération nationale du Commerce de détail (NRF) prévoit que 182 millions d'américains feront des achats pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le 'Cyber Monday', soit 15,7 millions de plus que l'an dernier.



Il s'agit d'un plus haut historique depuis que la National Retail Federation a commencé à compiler cette statistique, en 2017.



Le seul indicateur au menu du jour est l'indice PMI 'composite' de S&P Global, qui semble s'être stabilisé un peu au-dessus du seuil critique de 50 points depuis septembre.



Sur la semaine, réduite pour l'instant à trois séances, le Dow gagne à ce stade 0,9% et le Nasdaq s'adjuge environ 1%.



La semaine prochaine devrait être plus animée à Wall Street avec la parution de plusieurs indicateurs de croissance, dont les dépenses des ménages ou encore l'ISM manufacturier.



