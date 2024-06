Les investisseurs qui suivent le premier débat en direct de la course à l'élection de 2024 jeudi espèrent entendre le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump défendre des positions réfléchies sur la politique budgétaire, les tarifs douaniers et les impôts, tout en surveillant de près leur acuité mentale.

Pour ce débat dans les studios de CNN à Atlanta, sans public, beaucoup à Wall Street attendent des candidats vieillissants qu'ils prouvent qu'ils sont suffisamment affûtés pour quatre ans à la Maison Blanche.

Le démocrate Biden et le républicain Trump sont les candidats les plus âgés de tous les grands partis en lice pour la Maison Blanche, a fait remarquer Grace Fan, directrice générale de TS Lombard, qui a écrit que si l'un des deux candidats semble moins que capable, cela pourrait "ébranler une course sans issue".

"Le scénario catastrophe pour les investisseurs serait qu'aucun des deux candidats ne semble à la hauteur du poste", a déclaré Robert Phipps, directeur chez Per Stirling à Austin, au Texas.

Il craint que Biden, 81 ans, semble trop vieux ou "léthargique" ou que Trump, 78 ans, se lance dans "trop de diatribes absurdes".

Selon M. Phipps, les marchés ont tendance à être indifférents à la politique, mais la grande crainte est le changement, qui introduit l'incertitude.

Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital à Chicago, souhaite voir "un débat rationnel à l'intérieur des lignes".

"Je ne suis pas à la recherche d'un drame", a déclaré M. Ablin. "À bien des égards, ce débat personnifie le processus électoral de ce pays [...]. Si c'est le chaos et que quelqu'un quitte la scène parce que c'est impossible, cela enverra un message terrible au peuple américain et au monde entier.

Wall Street veut surtout savoir comment M. Biden et M. Trump envisagent de faire face à une série de problèmes, notamment un déficit budgétaire galopant, des taux d'intérêt élevés, une inflation qui ralentit mais reste élevée, ainsi que des signes de ralentissement économique et des relations commerciales épineuses avec des pays tels que la Chine.

Paul Christopher, responsable de la stratégie d'investissement mondiale au Wells Fargo Investment Institute, estime que les investisseurs réagissent mieux aux plans mesurés de résolution de ces problèmes.

"D'une manière générale, les marchés attendent de chaque candidat qu'il se montre raisonnable et qu'il n'adopte pas une position extrême", a déclaré M. Christopher. "Si le débat devait sombrer dans l'acrimonie personnelle, ce serait un mauvais signe pour le compromis et la collaboration. Pour être capable de diriger le pays, il faut notamment faire preuve d'une volonté de compromis avec l'autre camp."

M. Biden et M. Trump ont tous deux privilégié une position commerciale stricte en imposant et en menaçant d'imposer des droits de douane, à la Chine en particulier. Mais les investisseurs sont inquiets de l'impact des droits de douane sur l'inflation.

"Nous nous attendons à ce que le marché réagisse positivement si l'un ou l'autre des candidats tempère son enthousiasme pour les droits de douane et les restrictions commerciales, a déclaré M. Christopher.

En ce qui concerne la politique fiscale, M. Ablin de Cresset note que les paiements d'intérêts sur les emprunts américains rattrapent les dépenses de défense, avec 866 milliards de dollars dépensés pour la défense au cours des 12 mois jusqu'en mai, contre 836 milliards de dollars en paiements d'intérêts.

Il souhaite que "l'un des candidats fasse preuve de leadership en matière de responsabilité fiscale et reconnaisse que la trajectoire actuelle de nos dépenses fiscales n'est pas viable".

Selon Carl Ludwigson, directeur général de Bel Air Investment Advisors, le premier débat, organisé plus de cinq mois avant l'élection, ne devrait pas faire bouger les marchés financiers. Tout au plus, selon lui, un candidat dominant pourrait commencer à faire varier les chances de victoire des républicains ou des démocrates.

"Dans le premier ou les deux premiers rounds du combat, personne ne cherche encore à mettre K.O.. Ils essaient juste de sentir l'autre boxeur", a déclaré JJ Kinahan, PDG de la société de courtage IG North America.

"Le marché sera un observateur très intéressé, qui veillera à ce qu'aucun des deux ne s'écroule au premier round. Je ne pense pas que ce débat vous permette de gagner les élections, mais vous pourriez les perdre. Vous pourriez faire plus de mal que de bien". (Reportage de Sinéad Carew, Carolina Mandl, Chuck Mikolajczak à New York ; rédaction d'Alden Bentley et David Gregorio)