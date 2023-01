PARIS, 13 janvier (Reuters) - La Bourse de New York recule vendredi en début de séance, les résultats des grandes banques américaines et les commentaires de leurs dirigeants accentuant les inquiétudes sur l'impact du resserrement monétaire de la Réserve fédérale sur la croissance économique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 208,51 points, soit 0,61%, à 33.981,46 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,73% à 3.953,9 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,63%, soit 69,335 points, à 10.931,77.

JPMorgan, Wells Fargo et Citigroup ont constitué d'importantes provisions au quatrième trimestre pour se préparer à une légère récession, faisant baisser leur titre de 2,75%, 5,20% et 2,34% respectivement.

Jamie Dimon, le président-directeur général de JPMorgan, a énuméré à l'occasion de la publication des comptes de la première banque des Etats-Unis un certain nombre de préoccupations auxquelles l'économie est confrontée, notamment les tensions géopolitiques et l'inflation galopante.

Le patron de Bank of America a également évoqué un "environnement économique de plus en plus lent". Le titre du groupe perdait 1,70% malgré un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes.

"Certains des commentaires sur les craintes d'une récession et l'augmentation des provisions bancaires rendent plus de gens nerveux", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Asset Management. "Les bénéfices dans leur ensemble ont été plutôt bons, les banques restent extrêmement bien capitalisées."

Les profits des composants du S&P 500 sont attendus en recul de 2,2% en moyenne au T4, selon les données IBES.

Parmi les autres valeurs qui se distinguent figure Tesla , en baisse de 4,35%, après la réduction des prix de certaines de ses voitures électriques aux Etats-Unis et en Europe.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)