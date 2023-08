WallStreet : l'après Jackson Hole entre optimisme et sérénité

Hier à 23:52 Partager

Wall Street en a terminé comme la séance avait commencé, sur un gain de +0,6% (pour le S&P500)... mais entre temps, les indices US ont par 2 fois reperdu pratiquement toute leur avance (vers 18H puis 20H15) avant de revenir buter sur les niveaux d'ouverture, le graphique de la séance s'apparentant à un 'W'.

Les opérateurs s'attendaient à une séance calme en raison d'un agenda allégé côté statistiques économiques... mais l'irrégularité à dominé, avant que les acheteurs ne prennent la main : ce sont les 'technos' qui s'en tirent le mieux avec +0,85% sur le Nasdaq Composite et le Nasdaq-100 (+0,75%).

La principale boussole de Wall-Street -le VIX- a évolué dans le bon sens pour les acheteurs : il s'est détendu de -4% vers 15,00, ce qui dissuade n'importe que gérant d'alléger son portefeuille.



Cette première séance de la semaine est celle qui succédait aux speechs de Jerome Powell et Christine Lagarde (qui est restée délibérément dans le vague sur les taux et la croissance) prononcés à Jackson Hole vendredi.



Les marchés auraient pu 'gamberger' sur le propos des banquiers centraux et demeurer volatiles ce lundi, mais avec 48H de recul, les spécialistes constatent que le court discours du patron de la FED s'inscrit tout à fait dans la ligne des précédents communiqués.



Les marchés balancent entre les craintes de hausse de taux en novembre ou écarter cette hypothèse vu les doutes sur la croissance mondiale: c'est ce second scénario qui a semblé s'imposer au cours des 90 dernières minutes, avec des taux qui se sent détendus de -3,8Pts vers 4,210% sur les T-Bonds 2033.

Les lignes pourraient bouger au milieu de la semaine avec des données sur l'inflation puis les statistiques sur l'emploi aux Etats-Unis : cela commencera avec les chiffres d'ADP mercredi puis le 'NFP' vendredi.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.