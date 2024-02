WallStreet : pluie de records mais inverse la vapeur vers 19H

La Bourse de New York avait bien commencé la semaine et même si les indices US ont fini en ordre dispersé cette séance restera lundi marquée par une nouvelle pluie de records absolus.





L'indice Dow Jones inscrit un double record intraday (38.927) et de clôture +0,33%, à 38.797.



Le S&P-500 a également pulvérisé un record intraday à 5.048 mais finit en léger repli de -0,1% à 5.022 points.

Le 'S&P' s'était franchement apprécié en matinée dans le sillages des valeurs 'énergie' (les grandes perdantes de 2023) et de Diamondback Energy qui a bondi de 9,4% après avoir annoncé le rachat d'Endeavor Energy Resources (un grand groupe non coté qui exploite le 'shale oil' dans le 'permien') pour 26Mds$ , avec une partie en 'cash' et une partie en actions.



Le Nasdaq Composite a fini en repli de -0,30% à 15.942, le Nasdaq-100 lâche -0,45% à 17.882 alors qu'il affichait un gain symétrique à 17H30 (nouveau zénith historique de 18.041Pts) et se situait encore au-delà de 18.020 vers 19H.

Le secteur des semi-conducteurs était de nouveau incandescent de15H30 à 18H30 avec Nvidia qui flambait de +3,3% mais en termine à seulement +0,2%: au final, le 'SOXX' apparaît contrasté avec ASML -2,2%, Cadence et Microchip -1,7%, Broadcom -1,5% mais Qualcomm a pris +1,4%, Intel +1,7%, Marvel Techno +2,3%.

Le Nasdaq a aussi été plombé par Microsoft -1,3%, Amazon -2,3%, Tesla -2,8%.



Ce petit contrepied survenu à la mi-séance ne remet pas en cause le 'bull-trend' et Wall Street pourrait signer sa 15ème semaine de hausse sur une série de 16.



Les investisseurs comptent sur la série d'indicateurs économiques attendus dans les prochains jours afin d'entretenir la dynamique haussière en place depuis le début de l'année.



Wall Street prendra connaissance dès demain de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui devrait avoir ralenti en janvier (les ventes de détail sont ressorties inchangées selon les données de géants de la distribution), ce qui pourrait confirmer la perspective d'un prochain assouplissement monétaire.



D'autres indicateurs importants suivront, comme les prix à l'importation et les ventes de détail jeudi, avant la confiance des consommateurs du Michigan vendredi.



