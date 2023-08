WallStreet : rebond technique partiel après lourd repli hebdo

Après le lourd repli du 13 au 18 août (pire semaine boursière depuis mi-mars, avec un 'plus bas' depuis le 27 juin pour clôturer l'échéance des '3 sorcières'), la nouvelle semaine commence bien à Wall Street avec un S&P500 (+0,7%) qui renoue avec les 4.400 et un Nasdaq explosif qui engrange presque +1,6%.

La 1ère heure fut un peu hésitante, le Dow Jones évoluant nettement dans le rouge alors que le S&P500 grappillait +0,2%... mais les acheteurs ont repris la main et n'ont rien lâché de 18H à 22H, ignorant littéralement la tension persistante des taux, avec des rendements au zénith sur l'ensemble de la courbe, du très court au très long terme.



Le Dow Jones est resté dans le rouge pour -0,1% (-0,5% à cause de Johnson & Johnson à -3% et Nike à -2%) ce qui est largement compensé par un indice 'SOX' qui bondit de +2,8% dans le sillage de Palo Alto +14,8%, Nvidia +8,5% (à 470$, à 1% de son record absolu), Broadcom et ZScaler +4,8%, Applied +4,3%, AMD et NXP +2,6%.

A noter également le gros coup de pouce de Tesla au Nasdaq-100 (+1,65%) avec +7,3%, Meta participe aussi à la fête avec +2,4%.



Cette quatrième semaine du mois d'août sera marquée, jeudi, par le traditionnel symposium de Jackson Hole, réunissant les principaux banquiers centraux du monde qui se retrouveront dans un contexte d'interrogations autour de l'évolution des politiques monétaires.



Ce rendez-vous, toujours très suivi par les marchés, se conclura par l'intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.



Les investisseurs espèrent une prise en compte de signaux de faiblesse (comme les ISM et PMI en repli systématique, mois après mois depuis le début de l'année), ce qui leur permettrait d'écarter le scénario d'une nouvelle hausse mi-septembre.

Mais avec la remontée du pétrole et du prix des carburants, ressurgit clairement un risque de dégradation des chiffres de l'inflation au mois d'août : c'est ce que semble traduire un '10 ans' qui se tend de +10Pts à 4,345%, un '6 mois' à 5,51% et un '30 ans' à 4,46% (contre 3,84% il y a 1 mois exactement).



'Powell devrait adopter un discours moins nuancé lors de Jackson Hole de notre point de vue, sachant que les derniers indicateurs montrent clairement un risque de remontée de l'inflation', préviennent les économistes de BofA.



Le marché des changes est reste très calme avec un Dollar figé autour de 1,0900E, un $-Index 'flat' à 103,3.

Le WTI consolidait de -0,6% vers 80,25$ sur le NYMEX.



