Les pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement d'union en Afrique du Sud après les élections devront réunir des partis dont les objectifs sont aussi contradictoires que la saisie des fermes et des mines appartenant aux Blancs, l'abandon des politiques d'émancipation des Noirs et la destruction de la constitution.

La capacité du Congrès national africain (ANC) à harmoniser ces visions divergentes et mutuellement hostiles déterminera la stabilité du gouvernement, sa capacité à prendre des décisions et ses priorités politiques au cours des cinq prochaines années.

Elle mettra également à l'épreuve l'aspiration de Nelson Mandela, en 1994, à une "nation arc-en-ciel en paix avec elle-même", alors que les politiciens tentent de surmonter les inimitiés ethniques et raciales historiques qui ont été révélées au grand jour lors des élections du 29 mai.

"C'est une politique polarisée sous stéroïdes", a déclaré Piers Pigou, responsable du programme Afrique australe à l'Institut d'études de sécurité. "Cela suggère que nous entrons dans une période vraiment désordonnée et fluide.

L'ANC, qui a gouverné sans opposition pendant 30 ans avant de perdre sa majorité pour la première fois avec seulement 40 % des voix le mois dernier, s'efforce de se mettre d'accord avec ses rivaux sur un gouvernement d'unité pour rester au pouvoir.

Il a jusqu'à la première séance du Parlement vendredi pour le faire, avec plusieurs options sur la façon de le structurer. La semaine dernière, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que son parti préférerait un gouvernement d'unité nationale impliquant un grand nombre de partis, plutôt qu'une coalition formelle avec un ou deux partis.

Pourtant, au cours des deux semaines qui ont suivi le scrutin, loin de chercher un terrain d'entente, les partis ont durci leurs positions et échangé des insultes.

La semaine dernière, le président de l'ANC, Gwede Mantashe, a attribué le succès du parti uMkhonto we Sizwe (MK) de l'ex-dirigeant Jacob Zuma - qui est arrivé en troisième position - au "tribalisme zoulou", ce qui a provoqué une réaction brutale des Zoulous et du MK, qui ont qualifié sa remarque de "dangereuse et offensante".

Dans l'intervalle, M. Zuma a dénoncé une fraude généralisée lors d'une élection que les observateurs et tous les autres partis ont jugée libre et équitable.

RÉVOLTE TOTALE

Mandela a été le dernier dirigeant à mettre en place un gouvernement d'unité nationale, en 1994. Contrairement à M. Ramaphosa, l'ancien héros de la libération n'a pas agi par nécessité politique, mais pour rassurer une nation divisée par l'apartheid en lui assurant qu'aucun groupe ne serait plus jamais marginalisé.

Les élections du mois dernier ont révélé une Afrique du Sud tout aussi divisée sur le plan ethnique et racial qu'il y a trente ans.

"Les partis qui ont obtenu de bons résultats lors de ces élections ont fait campagne sur une politique identitaire nationaliste très étroite", a déclaré Oscar van Heerden, un initié de l'ANC, auteur et chercheur principal à l'université de Johannesburg.

Selon lui, le scrutin a fait reculer les progrès vers "une société unie et non raciale".

S'adressant à Reuters, le porte-parole du MK, Nhlamulo Ndlhela, a rejeté ce point de vue et a reproché à Mantashe d'avoir fait une remarque "qui sème la discorde".

Le MK a néanmoins recueilli près de la moitié des voix dans le Kwazulu-Natal, le fief zoulou de M. Zuma, tandis que l'Alliance démocratique reste massivement populaire auprès des Blancs et demeure le principal parti d'opposition avec 22 % des suffrages.

Les Combattants pour la liberté économique (EFF), parti d'extrême gauche, bénéficient du plus grand soutien des Noirs urbains, tandis que l'ANC jouit d'une grande loyauté de la part des électeurs noirs des zones rurales. L'Alliance patriotique, avec 2 %, a fait campagne pour défendre les personnes de couleur, comme on appelle les Sud-Africains métis.

Les investisseurs considèrent qu'une simple alliance entre l'ANC et la DA, favorable aux entreprises, est la plus favorable au marché. Pourtant, des responsables de l'ANC ont déclaré à Reuters qu'une telle option avait été rejetée par les poids lourds de l'ANC, dont certains - comme Mathews Phosa, membre du comité exécutif - considèrent la DA comme le parti du privilège blanc et comme un perdant à long terme.

L'ANC tente plutôt de diluer l'influence de la DA dans une éventuelle coalition en faisant appel à des partis plus petits.

"Si Ramaphosa s'engageait dans une coalition avec la DA, ce serait un suicide pour l'unité du parti", a déclaré Nicole Beardsworth, chercheuse à l'université de Witwatersrand.

Selon elle, l'ANC a toujours été une église large, composée de néolibéraux comme M. Ramaphosa et d'une aile gauche, comprenant le Parti communiste et le Congrès des syndicats sud-africains, qui ont tous deux exprimé leurs inquiétudes quant à un accord avec la DA.

"Ils doivent donc intégrer des partis plus petits et plus radicaux afin d'équilibrer les demandes de la gauche de l'ANC.

Mais trouver un consensus qui mette fin à la paralysie et crée un gouvernement opérationnel pour relancer l'économie sud-africaine en perte de vitesse n'est pas chose aisée.

"C'est là que le bât blesse", a déclaré l'analyste indépendant Daniel Silke. "Il est extrêmement difficile d'élaborer des politiques cohérentes.

L'ANC et l'EFF, par exemple, se sont engagés à exproprier des terres appartenant à des Blancs pour les mettre à la disposition de fermiers noirs pauvres, une politique à laquelle s'oppose la DA. La DA souhaite supprimer les politiques d'émancipation des Noirs qui ont surtout enrichi une élite noire politiquement connectée, ce qui constitue une ligne rouge pour l'ANC.

Entre-temps, l'EFF et le parti MK de Zuma veulent tous deux réviser la constitution, le premier souhaitant confier à l'État l'ensemble des terres, de l'eau et des mines. Le MK veut la remplacer par une constitution qui donnerait plus de pouvoir aux chefs traditionnels.

Pour compliquer les choses, la DA a exclu de travailler avec le MK ou l'EFF et le parti de Zuma exige que Ramaphosa se retire, une condition qu'il a fermement rejetée.