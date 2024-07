L'Afrique du Sud a déclaré lundi aux donateurs pour le climat qu'elle n'atteindrait pas ses objectifs en matière d'émissions pour 2030, mais qu'elle s'engageait à atteindre un niveau "net zéro" au milieu du siècle, alors qu'elle s'efforce d'éliminer les obstacles financiers et autres au déploiement des énergies renouvelables, a déclaré le nouveau ministre de l'énergie.

"Nous avons fait savoir à nos partenaires, pas plus tard que ce matin, que nous ne serions pas en mesure d'atteindre ces objectifs d'ici 2030, ce qui est très improbable", a déclaré M. Ramokgopa lors d'un entretien avec Reuters dans son bureau de Pretoria.

Mais il a ajouté que "si vous utilisez un horizon à long terme de 2050, nous ne nous en éloignerons pas".

Dans le cadre des accords de Paris sur le climat, l'Afrique du Sud s'est engagée à réduire ses émissions entre 350 et 420 millions de tonnes d'ici 2030, contre 442 millions de tonnes en 2020, sur la voie du zéro net.

M. Ramokgopa a déclaré qu'à partir de la semaine prochaine, il rencontrerait également des prêteurs et des fournisseurs d'énergie privés pour entendre leurs "frustrations" concernant les retards des projets, en vue d'accélérer les investissements dans l'énergie verte et de rattraper ses engagements en matière de climat.

En raison de sa forte dépendance au charbon pour la production d'électricité, l'Afrique du Sud est la grande économie la plus intensive en carbone du monde et le 15e plus gros émetteur de gaz à effet de serre, soit plus que la France, l'Italie ou la Turquie.

Après des années de coupures d'électricité, l'Afrique du Sud a dû donner la priorité à la sécurité énergétique en augmentant la production des centrales à charbon, a déclaré M. Ramokgopa.

"Mais nous sommes engagés sur une période (plus) longue et nous sommes en mesure de leur dire, voici comment nous y parviendrons", a-t-il déclaré, faisant référence aux pays riches, dont les États-Unis et plusieurs pays européens, qui offrent 12 milliards de dollars de financement, principalement sous forme de prêts, pour la transition énergétique de l'Afrique du Sud.

Les nouvelles politiques qu'il a présentées pour accélérer les choses comprennent la suppression des obstacles bureaucratiques aux appels d'offres privés existants, l'expropriation des terres des agriculteurs qui entravent la mise en place du réseau électrique et la révision des accords avec les fournisseurs d'électricité qui n'ont pas pu être conclus après que la guerre en Ukraine a fait grimper les prix des composants.

L'Afrique du Sud bénéficie d'un ensoleillement et d'un vent abondants, et le plan de sevrage progressif du charbon, financé en partie par des donateurs, est considéré comme un test pour ce type d'aide aux pays en développement.

"Nous avons progressé lentement, nous devons être plus agressifs et je m'y engage", a déclaré M. Ramokgopa.